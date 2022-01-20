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連假到來許自己一個旅行的夢！帶只可靠行李箱就上路

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
LOJEL VITA系列22吋行李箱6,880元。圖／LOJEL提供
LOJEL VITA系列22吋行李箱6,880元。圖／LOJEL提供

面對即將到來的連續9天春節連假，你準備好了嗎？是要宅在家追劇，還是給自己一場島內的小旅行呢？無論是需要返鄉還是與家人一同踏青走春，都需要一只可靠好用的行李箱隨身，讓你的假期更加愜意又輕鬆移動。

像是CROWN就在今年推出了極輕炫彩拉桿箱，從19吋登機箱到大型的29吋行李箱，都採用100%德國拜耳PC耐碰撞塑膠材質製成。而且有著符合人體工學的鋁合金滑順彈跳式拉桿不夾手，隨時可輕鬆拉起，並運用日本hinomoto 360度耐磨靜音輪。內裝有著各種尺寸分隔袋，收納分類更加輕鬆好放易找，滿足旅遊時的需求。

而日系行李箱品牌LOJEL的VITA系列，則備有橄欖綠、鋼藍色年度新色選擇，搭配PP材質箱身，為輕量打下基礎。具備雙齒防爆防盜拉鍊，同時防潑水性能佳、360度耐磨靜音輪，活潑的形象下又帶著機能性。特別是上蓋內裝採分隔設計，在開蓋的時候物品也不容易掉落或移位，背部隱藏式地址吊牌、美國海關認證TSA密碼鎖，貼心設計讓內裝表現再度加分。

RIMOWA進駐竹北遠百，開設在台第七家專賣店，也是新竹地區首家。圖／RIMOWA
RIMOWA進駐竹北遠百，開設在台第七家專賣店，也是新竹地區首家。圖／RIMOWA

另外，大新竹地區的消費者也久等了，隨著竹北遠東百貨的開幕，奢華行李箱品牌RIMOWA也跟著進駐。這也是繼台南、高雄之後，品牌在台開設的第七家專賣店。占地約32 坪，內部空間選金屬色調設計，亦設有貼紙牆和顧客服務櫃台，可協助顧客處理部分的維修需求。除了陳列經典行李箱系列，新店還展示品牌的最新產品，包括黑色Personal Cross-body鋁鎂合金中性硬殼斜揹袋和黑色Original Twist行李箱，讓在地消費者不必遠行，就能購入心儀商品。

CROWN 25吋極輕炫彩拉桿箱8,280元。圖／CROWN提供
CROWN 25吋極輕炫彩拉桿箱8,280元。圖／CROWN提供

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