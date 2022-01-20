簡約最高！亨利慕時 X The Armoury將減法實踐到底

最複雜的事物、常隱藏在最簡單的表相之後。獨立製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）與高級男裝品牌The Armoury一同聯手，以日蝕為靈感，推出一款聯名的Total Eclipse小秒針腕表，兩種不同內圈全球各限量28只，御繁於簡。

The Armoury是2010年在香港創立的高級訂製男裝品牌，現今並同時在紐約與香港設立有品牌專賣店與線上商店。創辦人之一的Mark Cho與H.Moser & Cie總裁Edouard Meylan結識，並共同分享了對高級腕表、訂製男裝的熱情，最終實踐了今日推出了聯名的勇創者小秒針Total Eclipse腕表。由於Mark Cho一開始就訴諸於偏小的面盤，以及「低調隱密但只要稍微注意就會顯露出深沉複雜」的特色，在其設計夥伴Elliot Hammer的建議下，38毫米與「日全蝕」於是成為本次表款的兩項重要特色。

使用「奈米碳管黑體（Vantablack）」為面盤的表款，具有極脆弱、高度吸光兩項特點。由於是以奈米等級的碳管黑體打造，讓此種面盤具有99.965%的吸光性、以及連帶的脆弱特質，搭配上38毫米內圈的精鋼或玫瑰金內圈，將讓表款有如日蝕般神秘。過往H.Moser & Cie的傳統是面盤上幾乎沒有可供辨識的品牌標誌，但以煙燻色面盤、高度極簡為特點，本次的Vantablack則以品牌少見的圓點時標，成為另類的風格印記。