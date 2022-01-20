男星私密影像外流事件媒改盟籲媒體勿帶頭加劇厭女文化

某男藝人與過往伴侶的性私密影像近日遭外流，在網路上瘋傳，媒體也大肆報導，其中，蘋果新聞網更披露被害女性相關身分資訊，令其曝露在可能被公開、被肉搜、被騷擾的風險。公民媒體改造監督聯盟今發聲明嚴厲譴責，要求蘋果應立即下架相關新聞，媒改盟指出，點閱率不應建立在侵害他人權利之上，該相關報導無疑是帶頭加劇了網友們獵奇窺探的厭女文化，實有失媒體應盡的社會責任。

媒改盟表示，在競爭激烈且嚴峻的台灣媒體環境，獨家報導的閱聽觸及率，往往已成為媒體間競逐的關鍵績效指標，民間團體並非不能體會箇中艱苦，但媒體也不應以此為藉口，拋棄應有的新聞報導倫理，甚或罔顧被害人應受保護的權益。

聲明指出，媒改盟成員之一的「數位女力聯盟WIDI」在今天上午發現蘋果新聞網的獨家報導有上述問題，便即刻致電蘋果編輯部，表達希望可以下架移除該則報導，蘋果編輯部卻以諸多理由，自陳該則報導已經盡力迴避可資識別的關鍵內容，不但未修飾報導內容，更遲遲不肯刪除。

媒改盟聲明除對蘋果新聞網予以譴責，也要求蘋果新聞網負擔起應盡的企業社會責任，下架該則報導以維護被害人身份隱蔽權利，而非為追求閱聽眾之點閱率、滿足網友窺淫的心態，帶頭加劇當今網路空間所瀰漫氾濫的厭女氛圍。