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一次吃5種特色豬肉！勝政進駐南港 開幕送420元雙醬組

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
為慶祝勝政豬排環球南港店開幕，當日消費滿1,000，就可獲贈「豬排醬＋胡麻醬」雙醬組合，價值約420元。圖／勝政豬排提供
為慶祝勝政豬排環球南港店開幕，當日消費滿1,000，就可獲贈「豬排醬＋胡麻醬」雙醬組合，價值約420元。圖／勝政豬排提供

來自靜岡、慕里諾餐飲集團旗下的「勝政日式豬排」，將於1月24日進駐Global Mall環球南港車站，開設在台第7間門市。為慶祝新店開幕，店內集結西班牙伊比利豬、究好豬、香草豬與黑豚等4種肉品，推出「一頭揚」豬排拼盤套餐，另外消費滿額，還可加贈「日式胡麻醬＋豬排醬」禮盒，現賺420元。

本次推出的「一頭揚」拼盤套餐，集結西班牙伊比利豬的腰內、究好豬的老饕、香草豬的腿心、黑豚的TORO里肌與里肌共5大部位，讓民眾一次享受不同的肉感變化。其中伊比利豬更是選用Bellota最高等級，並以瘦肉多且軟嫩的腰內展現獨特雅風味，其他不同的肉品也各有特色，每套450元，每日限量10份。除此之外，品牌也使用鹿兒島空運來台的寒鰤魚，推出「酥炸寒鰤魚套餐」，每套520元，亦有海陸搭配的「酥炸寒鰤魚 腰內豬排套餐」，每套450元。並有「赤辛里肌豬排鍋膳套餐」同步登場，每套380元。

為慶祝新店開幕，開幕當天消費滿1,000，就可獲贈日本直輸來台的「豬排醬＋胡麻醬」雙醬組合，價值約420元。另外「勝政豬排」也推出一系列團圓料理，包括有集結酥炸里肌豬排、腰內豬排、紫蘇梅腰內豬排等多項炸物的「福虎臨門炸物拼盤」，適合4～5人共享，外送950元、自取849元。「勝勢豬排」則推出的「五福臨門炸物拼盤」，包含酥炸鮭魚排、酥炸舒康雞腿排、玉子燒等炸物，外送價990元，自取888元。

酥炸寒鰤魚、腰內豬排套餐，每套450元。圖／勝政豬排提供
酥炸寒鰤魚、腰內豬排套餐，每套450元。圖／勝政豬排提供
「一頭揚」套餐，集結西班牙伊比利豬的腰內、究好豬的老饕等5大部位，每套450元，每日限量10份。圖／勝政豬排提供
「一頭揚」套餐，集結西班牙伊比利豬的腰內、究好豬的老饕等5大部位，每套450元，每日限量10份。圖／勝政豬排提供

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