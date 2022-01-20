一次吃5種特色豬肉！勝政進駐南港 開幕送420元雙醬組

來自靜岡、慕里諾餐飲集團旗下的「勝政日式豬排」，將於1月24日進駐Global Mall環球南港車站，開設在台第7間門市。為慶祝新店開幕，店內集結西班牙伊比利豬、究好豬、香草豬與黑豚等4種肉品，推出「一頭揚」豬排拼盤套餐，另外消費滿額，還可加贈「日式胡麻醬＋豬排醬」禮盒，現賺420元。

本次推出的「一頭揚」拼盤套餐，集結西班牙伊比利豬的腰內、究好豬的老饕、香草豬的腿心、黑豚的TORO里肌與里肌共5大部位，讓民眾一次享受不同的肉感變化。其中伊比利豬更是選用Bellota最高等級，並以瘦肉多且軟嫩的腰內展現獨特雅風味，其他不同的肉品也各有特色，每套450元，每日限量10份。除此之外，品牌也使用鹿兒島空運來台的寒鰤魚，推出「酥炸寒鰤魚套餐」，每套520元，亦有海陸搭配的「酥炸寒鰤魚 腰內豬排套餐」，每套450元。並有「赤辛里肌豬排鍋膳套餐」同步登場，每套380元。