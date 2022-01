PRADA ON ICE期間限定店 李沐、周興哲搶先逛

由北京主辦的冬季奧運將在2月4日至20日展開,早已搶先掀起一波運動時尚熱潮。PRADA近日就在新光三越台北信義新天地A11開設了PRADA ON ICE期間限定店,利用品牌標誌性的設計風格打造一個能夠感受到戶外運動熱情、體現競技魅力的原創空間。更特別邀請周興哲、李沐前來體驗,展演屬於新時代的冬季運動時尚風格。

這次PRADA ON ICE期間限定店中有許多滑雪相關的裝置與服飾、配件,這讓每年至少都要去滑雪一次的周興哲感到非常興奮。自詡「滑雪高手」的他,對店內販售的限量滑雪板很感興趣:「聽說單板已經都賣光了,我可能會參考一下雙板。」李沐雖然沒有滑雪經驗,但她表示PRADA的羽絨外套保暖效果太好,有激起她對滑雪的想像空間。另外,因為有養小型犬,她也想帶一套狗狗針織毛衣回家。

兩人最近合作新片《我吃了那男孩一整年的早餐》,即將在月底上映,他們也透露會在過年期間勤勞做映前映後宣傳。被問到過年有沒有必做的活動,他們不約而同直呼「一定要穿紅色!」剛好這次PRADA ON ICE期間限定店中也有很多紅色系的品項,也非常有年節氛圍。

走進PRADA ON ICE期間限定店,可以看到許多冰上運動元素,像是從冰球場線條得到靈感的活力紅藍圖案鋪陳於雪白地面,以及猶如記分牌的紅色LED燈條滾動顯示的PRADA徽標裝置等等。動感十足的模特兒人台詮釋出各種運動姿態,像是雪車、冰上曲棍球、冰壺,並展售PRADA ON ICE系列服裝、配件單品。保暖的羽絨外套不只有以經典三角logo、圓點設計的彩色印花款,更有外面是針織毛料、內層是鋪棉羽絨的設計,造型感更強。貼身的高領衣、連身裝降低了運動時的阻力,當成內搭露出局部也很時髦。另外還有滑雪板、滑雪鏡、鋪棉包包,以及以科技面料打造的滑雪褲和百慕大短褲及其他此店獨家販售的商品,種類相當齊全豐富。

PRADA ON ICE期間限定店

日期:1月19日至2月6日

地點:新光三越台北信義新天地A11一樓(靠松壽路入口)