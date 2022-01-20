4年減重30公斤！路易莎X健身房 黃銘賢創新複合概念

4年的時間減重30公斤，這是怎麼做到的？路易莎咖啡創辦人黃銘賢從運動減重的過程中，找到新商機，開啟「咖啡X健身房」的新複合概念店，全新健身品牌Self room結合路易莎咖啡、全台首發的「路易莎生活運動館」今於CITYLINK松山貳號店開幕，佔地513坪，門市獨家推出生酮系列點心，年後還有多種風味的高蛋白飲系列。

黃銘賢表示，瘦身過程很單純，就是運動加上飲食控制，在健身房遊走的過程中，「我發現很多問題，慢慢的形塑出我想要的健身房樣貌」。因此，Self room希望創造的是「分享空間」，「想跳繩、跳街舞都可以自闢一區；這裡的每一樣器材也都是我精心挑選，既專業又像精品，讓人迫不及待想盡情體驗享受。」

黃銘賢形容，「咖啡是生命、健身是情人」，鑽研健身後才發現咖啡因能消除水腫，提高新陳代謝，增強運動後的燃脂力，這個過程叫EPOC，「讓咖啡做你的健身後勤」。因此，複合式的咖啡館除了好咖啡，也提供生酮飲食、高蛋白飲品，未來系列品項也會推展到全台各門市。

他也從路易莎150萬黑卡會員樣貌分析，20~45歲年輕客群佔了70%，這個階段的消費者熱愛美食、潮流、健康，十分在乎「自我實現」，路易莎洞察健身趨勢，決定要跳脫現有型態，除了收費方式打破傳統，由消費者自由選擇，有訂閱制、也可以分計費，滿足不同需求；在空間設計上，Self room大量使用木質色調地板及柔和燈光，尤其在2樓落地窗前的大草皮上推雪橇，在自然光下更顯動態線條的美感。

潤泰創新董事長簡滄圳也到場指出，CITYLINK松山店是屬於複合式經營商場，卻沒有運動健身的環境，「路易莎生活運動館」的進駐，對商場機能性是加分的。這也是路易莎咖啡與潤泰第三次合作，過去雙方合作TSUTAYA蔦屋書店的店中店型態，去年也攜手經營Share Lounge共享空間。

Self room開幕期間，限定400名訂閱制享每月999元優惠；也有以分計費的形式，每分鐘定價2元，慶開幕享8折優惠，儲值1,000元再贈送500元。

路易莎松山生活運動館 Self room健身房

地址：台北市松山區市民大道六段131號(CITYLINK松山貳號店)

電話：02-2528-1698

營業時間：7:00至凌晨12:00

計費方式：免綁固定會費，入場每分鐘定價2元