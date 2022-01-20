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準新娘吳姍儒搶先穿閃亮鑽釦鞋 Roger Vivier婆媳都愛

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
吳姍儒出席Roger Vivier 2022春夏新品發表活動，手拿Flower Strass雲彩藍緞面鑽扣晚宴包，61,600元；穿Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，68,200元。記者／沈昱嘉攝影
吳姍儒出席Roger Vivier 2022春夏新品發表活動，手拿Flower Strass雲彩藍緞面鑽扣晚宴包，61,600元；穿Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，68,200元。記者／沈昱嘉攝影

女星吳姍儒自即將於月底舉辦婚禮，她特地抽空出席法式頂級鞋履Roger Vivier 2022春夏系列發表會，被問到是否是來順便物色婚禮婚鞋，她笑答Roger Vivier最著名的低跟鞋好走又優雅，更適合婚後在美國家族聚餐時穿著，巧妙否認了婚鞋的話題。吳姍儒還透露除了Roger Vivier不僅是自己的愛牌，未來婆婆更是品牌的VVIP，剛認識送給她的第一個禮物就是Roger Vivier的白色小包，Roger Vivier可以說是牽起婆媳緣分的重要橋樑！

吳姍儒說，近來籌備婚禮忙到連跟媽媽約會都只能約到宵夜時段，今天能來出席活動順便逛街感覺非常舒壓。喜歡繽紛色彩和閃亮裝飾的她立刻被本季的Flower Strass經典花鑽系列新品吸引，不僅結婚平常穿也很適合，「耐穿實用又好看，手拿包可愛閃亮亮的設計也是非常符合我自己的個性！」很多人印象中Roger Vivier很貴婦，她解釋，除了女強人路線的婆婆以及優雅安靜的媽媽都能一起來逛，品牌還提供各種年輕活潑的創意，「設計很適合像我這種年紀，甚至再小一點也可以！」她大方表示，今天將會把黑色運動鞋和平底的全新Viv’ Choc方扣包回家！

圓滑金屬飾扣的全新Viv’ Choc方扣系列是品牌創意總監Gherardo Felloni本季以泡泡為靈感的嶄新設計，延續他近幾季在細節上注入中性元素的概念，點綴於平底鞋、涼鞋、靴子和新的腋下包款，包包還能肩背或手拿，搭配性與實用度高。Flower Strass經典花鑽系列本季除了換上藍色調的優雅新色，亦推出訂製服務，高跟鞋、晚宴包等，均提供包括珍稀鱷魚皮在內有約20色的緞面、皮革等材質可選，製作時間約4到6個月不等。深受歡迎的Roger Vivier Vanity系列迷你化妝包本季綴上閃亮的星星，還有充滿春天氣息的橘色毛呢材質。

Gherardo Felloni還巧妙地將疫情期間戶外生活的細節轉化為創作靈感，受園丁圍裙的啟發誕生的Grand Vivier系列簡約黑白色系對稱幾何窗格，除了各式休閒包款，亦推出活潑的棒球帽、草帽、小皮件等全系列作品。同時為迎接即將到來的農曆新年，向來只有黑白色的Viv’ Run light休閒鞋迎來首個裝飾標誌性鑽扣和Choc後跟的全新紅色厚底款，。

Grand Vivier帆布印花棒球帽，20,000元。圖／迪生提供
Grand Vivier帆布印花棒球帽，20,000元。圖／迪生提供
Vivier Slide輛黃色鑽扣涼鞋，46,300元。圖／迪生提供
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Viv’ Choc黑色漆皮方扣平底鞋，32,800元。圖／迪生提供
Viv’ Choc黑色漆皮方扣平底鞋，32,800元。圖／迪生提供
吳姍儒出席Roger Vivier 2022春夏新品發表活動，手拿Flower Strass雲彩藍緞面鑽扣晚宴包，61,600元；穿Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，68,200元。記者／沈昱嘉攝影
吳姍儒出席Roger Vivier 2022春夏新品發表活動，手拿Flower Strass雲彩藍緞面鑽扣晚宴包，61,600元；穿Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，68,200元。記者／沈昱嘉攝影
Viv’ Choc黑色麂皮方扣高跟靴，49,600元。圖／迪生提供
Viv’ Choc黑色麂皮方扣高跟靴，49,600元。圖／迪生提供
Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，68,200元。圖／迪生提供
Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，68,200元。圖／迪生提供
為歡慶即將到來的西洋情人節推出的Viv’ Skate寶石紅愛心鑽休閒鞋，46,300元。圖／迪生提供
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Strass Vanity帝王紫星星絲絨鑽扣化妝包，72,600元。圖／迪生提供
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Grand Vivier帆布印花迷你水桶包，49,600元。圖／迪生提供
Grand Vivier帆布印花迷你水桶包，49,600元。圖／迪生提供
吳姍儒出席Roger Vivier 2022春夏新品發表活動，手拿Flower Strass雲彩藍緞面鑽扣晚宴包，61,600元；穿Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，68,200元。記者／沈昱嘉攝影
吳姍儒出席Roger Vivier 2022春夏新品發表活動，手拿Flower Strass雲彩藍緞面鑽扣晚宴包，61,600元；穿Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，68,200元。記者／沈昱嘉攝影
Strass Vanity亮橘色花呢鑽扣化妝包，57,900元。圖／迪生提供
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Viv' Choc黑色皮革低跟鞋，62,600元。圖／迪生提供
Viv' Choc黑色皮革低跟鞋，62,600元。圖／迪生提供
Viv’ Run light為農曆新年推出首個黑白色系以外的紅色鑽扣休閒鞋，45,900元。圖／迪生提供
Viv’ Run light為農曆新年推出首個黑白色系以外的紅色鑽扣休閒鞋，45,900元。圖／迪生提供

婚禮 品牌 吳姍儒

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