2022動漫節木棉花主題入口 《JOJO》石之海氣勢登場

動漫粉絲期待的台北國際動漫節將於2月10日世貿一館開展！此次動畫代理商木棉花將以人氣動畫作品《JOJO的奇妙冒險》最新一季「石之海」作為主軸，打造出氣勢十足的主題入口「監獄」，並由主角「空條徐倫」邀請各位漫迷們一同進入「JOJO」的世界！在開心逛展之餘，記得按照政府規定，全程需要配戴口罩呦！

木棉花攤位優惠眾多，首推薦四款熱門動漫新品福袋組，人氣不滅的《進擊的巨人》組，內含「兵長里維」帥氣英姿毛毯，高標準的細緻印刷完美呈現「里維」精緻的臉龐，《刀劍神域》首次推出黑色質感設計行李箱，360度靜音輪、搭配耐刮壓紋設計絕對要入手！還有可愛萬歲的《請問您今天要來點兔子嗎》，及近期強作《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，限定的新品組合市價破兩千元以上，現在只要4折起，線上也同步開賣超商取貨的版本，扣除展場限定的大紙袋，內容物一致，喜歡網路購物的粉絲們可以線上購！此外還有高ＣＰ值的「挖寶驚喜價」，有機會以50元起的破盤價，可以挖到《HUNTER》、《夏目友人帳》等經典作品周邊，想入手就趁這次買好買滿！

木棉花精心策畫推出高質感限量精品周邊系列，首先推薦《鬼滅之刃》「925純銀打造日輪刀項鍊系列」，搭配角色專屬寶石共十款，精緻質感與收藏性兼具，高品質極少量製作，此外，《JOJO的奇妙冒險 不滅鑽石》高人氣角色「露伴」純銀筆尖耳環，搭配精緻水鑽，肯定讓JOJO迷眼睛為之一亮！喜歡可愛的別錯過《夏目友人帳》「貓咪老師」三種表情造型的純銀戒指，收藏性也超高！實用的精品周邊在這裡，《請問您今天要來點兔子嗎》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》床包組，還有超大型《關於我轉生變成史萊姆這檔事》2米野餐墊，出遊超方便，新年來布置家裡、妝點新氣象！粉絲敲碗許久的鬼滅之刃無限列車篇BD來了，台版限定的雙層壓克力立牌以及刀顎明信片，是鬼滅粉絲必買的珍藏品，上述限量品項，記得到木棉花服務台，由專人為您服務。

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