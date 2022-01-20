NBA「字母哥」加盟 百年靈強悍結成「星光最大團」

如果要說當今擁有最佳「人緣」的瑞士鐘表品牌，包含有布萊德彼特（Brad Pitt）、莎莉賽隆（Charlize Theron）、亞當崔佛（Adam Driver）、吳彥祖的百年靈（Breitling）堪稱當今瑞士鐘表品牌代言的「星光最大團」。如今品牌再有全新好友來報到：NBA人氣球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo也宣佈成為品牌大使，為品牌在衝浪、重機、電影外，再開全新面向。

目前效力於美國NBA密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）的Giannis Antetokounmpo曾當選兩屆「最有價值球員」、入選全明星賽以及NBA總冠軍得主。他自2013年加入NBA，9年以來快速爆發成長，堪稱「怪物級新人」，甚至在去年率領密爾瓦基公鹿隊拿下球隊50年來首座總冠軍。Antetokounmpo全名為Giannis Antetokounmpo，由於其名字拼音複雜、難以發音，球迷間又有「字母哥」的趣稱。其父母皆為奈及利亞人，唯在希臘雅典出生，Antetokounmpo並曾參加希臘青年聯賽，並透過選秀加入NBA。

關於歡迎Giannis Antetokounmpo也宣佈成為品牌大使一事，百年靈執行長Georges Kern表示，Giannis Antetokounmpo應該是公眾見過的最酷、最腳踏實地的人之一。「我們在招募行動隊成員時，考慮得不僅僅是他們在各自的事業方面是最出色的，還有他們在所做的每一件事中都展現出個性和正直。」