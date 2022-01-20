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吃膩中式年菜了？享香檳推出春節限定6道式法式年菜

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
迷迭香蒜味鮮蝦蘑菇。圖／享香檳提供。
迷迭香蒜味鮮蝦蘑菇。圖／享香檳提供。

吃膩中式年菜了？今年農曆春節長達9天，享香檳於1月31日（除夕）至2月6日（初六）連續假期，推出春節限定6道式套餐，包括開胃菜、濃湯、主菜、甜點、飲品，並招待每人一杯迎賓酒，每人1430元起＋10%。凡點春節限定套餐，可以500元加點2杯House紅、白酒，或以600元加點2杯House香檳。

春節限定套餐的開胃前菜可三選一，有香煎干貝／鮑魚／鮮蝦佐法式香料奶油、迷迭香蒜味鮮蝦蘑菇、挪威煙燻鮭魚沙拉佐黑魚子醬等三種選擇。湯品可在法式焦糖洋蔥湯與主廚濃湯之間二擇一。

海陸主菜可八選一。光是加拿大野生龍蝦，就有3種不同風味可選擇，包括最能呈現鮮甜本味的漁夫蒸煮式、法式蒜味奶油，或者焗烤明太子風味。除了加拿大野生龍蝦以外，還有另外5個選項，包括法式香草酥羊排佐辣味芒果巧克力醬、美國PRIME安格斯肋眼牛排10盎司、爐烤紅條石斑魚佐櫻花蝦奶油醬汁、美國PRIME安格斯無骨牛小排8盎司、黑胡椒脆皮無骨宜蘭鴨腿。

餐後甜點可二選一，包括外焦脆內滑嫩的法式白蘭地烤布蕾，以及酸甜沁涼的鮮草莓雪酪冰淇淋，同時搭配茶和咖啡。

除了豐盛的法式晚餐，享香檳自2月3日（初三）起，開始供應午間套餐，每人550元起，即可享用麵包、前菜或濃湯、主菜、甜點飲品，在連續假期的尾聲為大家應援，用美食療癒收假症候群。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國PRIME安格斯肋眼牛排10盎司。圖／享香檳提供。
美國PRIME安格斯肋眼牛排10盎司。圖／享香檳提供。
香煎干貝／鮑魚／鮮蝦佐法式香料奶油。圖／享香檳提供。
香煎干貝／鮑魚／鮮蝦佐法式香料奶油。圖／享香檳提供。
法式香草酥羊排佐辣味芒果巧克力醬。圖／享香檳提供。
法式香草酥羊排佐辣味芒果巧克力醬。圖／享香檳提供。

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