快訊

西堤群聚案延燒 北市公布確診足跡「曾到大安、大同2診所」

父大義滅親舉報兒吸毒 網紅「蕾菈」合夥人竟是毒品上游

聽新聞
test
0:00 / 0:00

魚子醬、海膽配A5和牛 老乾杯「和牛壽司」自取省1千

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
集結9款特色和牛壽司的「經典饌玉和牛壽司膳」，每盒3,280元。圖／乾杯提供
集結9款特色和牛壽司的「經典饌玉和牛壽司膳」，每盒3,280元。圖／乾杯提供

因應居家防疫的趨勢，乾杯集團旗下的「老乾杯」推出「饌玉和牛壽司膳」，以經典的和牛壽司，搭配上海膽、魚子醬等元素，或是鮭魚卵、蒲燒鰻等食材，為外帶餐盒增添豪華食感，讓民眾在家也能享受奢侈滋味，自取還有現折1,000的優惠。

「饌玉和牛壽司膳」是以老乾杯店內經典的「和牛壽司」為基礎，再搭配其他食材進行變化，更有多款店內也吃不到的品項，共有「經典饌玉和牛壽司膳」、「豪華饌玉和牛壽司膳－海膽」與「豪華饌玉和牛壽司膳－魚子醬」、「奢華雙重饌玉和牛壽司膳」等4款組合，每款均是使用木盒盛裝，再配上日式風呂敷包裹，具有濃厚的日式情調。

「經典饌玉和牛壽司膳」除了使用日本A5和牛各搭配上干貝、鱈場蟹、鮭魚、天使紅蝦、鴨肝等食材的「五貫和牛壽司組合」之外，還特別加入海膽、蒲燒鰻、酪梨、鮭魚卵，開發出海膽和牛壽司、蒲燒鰻和牛壽司、酪梨和牛壽司與鮭魚卵和牛壽司等4種新口味，共計有9種口味，適合1～2人享用，每盒3,280元。

同步登場的「豪華饌玉和牛壽司膳－海膽」，是以9貫原味的和牛壽司搭配整盒日本直送的新鮮海膽，可以品嚐和牛最純粹的油脂香氣外，還可自行搭配升級海陸組合，售價5,380元；「豪華饌玉和牛壽司膳－海膽」則是將9貫原味和牛壽司配上整盒義大利GIAVERI魚子醬，並附上專用的珍珠貝匙，可依個人喜好將魚子醬點綴於壽司上，每套5,880元。另外還有同時集結2盒原味和牛壽司，以及日本海膽、義大利GIAVERI魚子醬的「奢華雙重饌玉和牛壽司膳」，每套9,888元，適合4～6人一同享用。

全系列饌玉和牛壽司膳自即日起開放預定，均需提先預約，除了提供親送到府的服務外，到店自取則可享現折1,000元的優惠價。

「豪華饌玉和牛壽司膳－魚子醬」包含9貫原味和牛壽司、義大利GIAVERI魚子醬，每套5,880元。圖／乾杯提供
「豪華饌玉和牛壽司膳－魚子醬」包含9貫原味和牛壽司、義大利GIAVERI魚子醬，每套5,880元。圖／乾杯提供
18貫原味和牛壽司搭配日本海膽、義大利GIAVERI魚子醬的「奢華雙重饌玉和牛壽司膳」，每套9,888元。圖／乾杯提供
18貫原味和牛壽司搭配日本海膽、義大利GIAVERI魚子醬的「奢華雙重饌玉和牛壽司膳」，每套9,888元。圖／乾杯提供
9貫原味和牛壽司搭配日本海膽的「豪華饌玉和牛壽司膳－海膽」，每套5,380元。圖／乾杯提供
9貫原味和牛壽司搭配日本海膽的「豪華饌玉和牛壽司膳－海膽」，每套5,380元。圖／乾杯提供

壽司 海膽 鮭魚

延伸閱讀

台北／單身用餐也OK！饌和牛無菜單創意鍋物 豪華菜色讓你的吃很飽

法料愛上和牛！千成亭近江牛X Ephernité 超越過往和牛風味

唐吉軻德二店來了！選址落腳「忠孝新生商圈」新地標，四大獨家專櫃搶先看

588起和牛、哈根達斯吃到飽！馬辣全新燒肉品牌　還有「魚子醬和牛壽司」

相關新聞

4年減重30公斤！路易莎X健身房 黃銘賢創新複合概念

4年的時間減重30公斤，這是怎麼做到的？路易莎咖啡創辦人黃銘賢從運動減重的過程中，找到新商機，開啟「咖啡X健身房」的新複...

準新娘吳姍儒搶先穿閃亮鑽釦鞋 Roger Vivier婆媳都愛

女星吳姍儒自即將於月底舉辦婚禮，她特地抽空出席法式頂級鞋履Roger Vivier 2022春夏系列發表會，被問到是否是...

愛買農曆春節買氣超越去年同期 目標成長兩成

距離農曆春節越來越近，愛買量販啟動2022年農曆春節檔期第二波促銷，再推「百款伴手禮盒最低59折起」、「虎年酒禮盒指定8...

NBA「字母哥」加盟 百年靈強悍結成「星光最大團」

如果要說當今擁有最佳「人緣」的瑞士鐘表品牌，包含有布萊德彼特（Brad Pitt）、莎莉賽隆（Charlize Ther...

2022動漫節木棉花主題入口 《JOJO》石之海氣勢登場

動漫粉絲期待的台北國際動漫節將於2月10日世貿一館開展！此次動畫代理商木棉花將以人氣動畫作品《JOJO的奇妙冒險》最新一...

吃膩中式年菜了？享香檳推出春節限定6道式法式年菜

吃膩中式年菜了？今年農曆春節長達9天，享香檳於1月31日（除夕）至2月6日（初六）連續假期，推出春節限定6道式套餐，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。