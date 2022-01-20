魚子醬、海膽配A5和牛 老乾杯「和牛壽司」自取省1千

因應居家防疫的趨勢，乾杯集團旗下的「老乾杯」推出「饌玉和牛壽司膳」，以經典的和牛壽司，搭配上海膽、魚子醬等元素，或是鮭魚卵、蒲燒鰻等食材，為外帶餐盒增添豪華食感，讓民眾在家也能享受奢侈滋味，自取還有現折1,000的優惠。

「饌玉和牛壽司膳」是以老乾杯店內經典的「和牛壽司」為基礎，再搭配其他食材進行變化，更有多款店內也吃不到的品項，共有「經典饌玉和牛壽司膳」、「豪華饌玉和牛壽司膳－海膽」與「豪華饌玉和牛壽司膳－魚子醬」、「奢華雙重饌玉和牛壽司膳」等4款組合，每款均是使用木盒盛裝，再配上日式風呂敷包裹，具有濃厚的日式情調。

「經典饌玉和牛壽司膳」除了使用日本A5和牛各搭配上干貝、鱈場蟹、鮭魚、天使紅蝦、鴨肝等食材的「五貫和牛壽司組合」之外，還特別加入海膽、蒲燒鰻、酪梨、鮭魚卵，開發出海膽和牛壽司、蒲燒鰻和牛壽司、酪梨和牛壽司與鮭魚卵和牛壽司等4種新口味，共計有9種口味，適合1～2人享用，每盒3,280元。

同步登場的「豪華饌玉和牛壽司膳－海膽」，是以9貫原味的和牛壽司搭配整盒日本直送的新鮮海膽，可以品嚐和牛最純粹的油脂香氣外，還可自行搭配升級海陸組合，售價5,380元；「豪華饌玉和牛壽司膳－海膽」則是將9貫原味和牛壽司配上整盒義大利GIAVERI魚子醬，並附上專用的珍珠貝匙，可依個人喜好將魚子醬點綴於壽司上，每套5,880元。另外還有同時集結2盒原味和牛壽司，以及日本海膽、義大利GIAVERI魚子醬的「奢華雙重饌玉和牛壽司膳」，每套9,888元，適合4～6人一同享用。