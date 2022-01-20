最美訓導主任！曾莞婷穿長靴辣秀美腿曲線撞款陳庭妮

女星曾莞婷在《機智校園生活》中飾演母胎單身的訓導主任，心儀紀言愷飾演的體育老師，近期劇中決定勇敢追愛。所以曾莞婷為戲，身穿一襲黑色連身泳裝火辣出場，大秀雙峰、美腿展露姣好身材，讓觀眾們大飽眼福，因此收穫了「全台最美訓導主任」封號。

本來曾莞婷就以敢穿，同時保有時髦感的造型聞名，因此時尚品牌Charles & Keith繼曹佑寧後，又邀請她前往新開幕的高雄義享廣場據點擔任一日店長。曾莞婷現身時，雖然沒有火辣穿搭，但透過灰襯衫與深灰色西裝外套，搭配當紅的厚底膝上長靴，設計拉長腿部線條，適度露出腿部肌膚，展現好比例。還包特別選擇兩種不同包款及顏色，打造出俐落幹練形象，令人印象深刻。巧合的是，日前才大方認愛的陳庭妮也曾經穿過同款長靴，雖然兩人身高不同，但都能展現出美腿曲線，而且曾莞婷還多了一分霸氣女總裁的架勢。