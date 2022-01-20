古蹟、森林裡的誠品書店 過年走春順便來趟書店小旅行

春節連假9天，不少人南來北往拜訪親友順便小旅行，誠品書店位於基隆百年古蹟「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」的基隆期間限定店、雲林虎尾店、嘉義市立美術館限定店、屏東縣立圖書館主題店都各有其特色，都是深獲好評的熱門打卡店，過年不妨到這些地方走走，感受古蹟裡、森林裡的書店風貌。全台誠品書店也已有春節氣氛，不限金額消費送藝術家董陽孜福字春聯，2月1日至2月6日過年期間消費滿1,000元再送100元電子抵用劵。

位於基隆百年古蹟「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」的誠品書店基隆期間限定店，之前一開幕短短兩周就吸引近2萬人到訪，可見其魅力。這裡規劃逾千本主題選書、精選各式特色伴手禮等，還可在充滿日式風情的榻榻米上席地而坐，享受愜意閱讀時光。

誠品書店嘉義市立美術館期間限定店1月28日起至4月10日將與蒐藏逾5千片百年花磚的「台灣花磚博物館」合作新春首展。花磚是充滿特色的台式美學，早期更是「富貴」的代名詞，將花磚妝點門宅、屋內，藉此彰顯家族富貴。現場將展出珍貴花磚，並介紹花磚歷史文化與圖像寓意，像是繪有喜鵲、蝴蝶等飛鳥昆蟲的花磚，具有富貴與崇高地位的象徵；以鳳梨、香蕉等瓜果為主要圖案的花磚，則象徵吉祥祈福，分享台灣花磚的起源、圖案含意等，帶領讀者探索嘉義在地文化。

誠品書店雲林虎尾店位於近百年歷史建築「虎尾合同廳舍」，昭和時期興建的建築外觀完整保留，屋內也留有當時派出所的警徽、消防局的快速專用道等。還有擁萬坪樹海的誠品屏東縣立圖書館總館主題店，可趁著假期走訪這座森林裡的圖書館，體驗不同閱讀風景。

1月21日至2月6日誠品書店也將在台中大魯閣新時代購物中心1樓廣場舉辦曬書市集，逾萬本好書推出中文圖書6本500元、外文圖書99元起優惠，開展首三日不限金額消費送誠品限定口罩一個；滿600元送「成真咖啡飲品買一送一券」一張。