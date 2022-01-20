果然是「最美訓導主任」！曾莞婷穿長靴辣秀美腿曲線撞款陳庭妮

女星曾莞婷在《機智校園生活》中飾演母胎單身的訓導主任，心儀紀言愷飾演的體育老師，近期劇中決定勇敢追愛。所以曾莞婷為戲，身穿一襲黑色連身泳裝火辣出場，大秀雙峰、美腿展露姣好身材，讓觀眾們大飽眼福，因此收穫了「全台最美訓導主任」封號。

本來曾莞婷就以敢穿，同時保有時髦感的造型聞名，因此時尚品牌Charles & Keith繼曹佑寧後，又邀請她前往新開幕的高雄義享廣場據點擔任一日店長。曾莞婷現身時，雖然沒有火辣穿搭，但透過灰襯衫與深灰色西裝外套，搭配當紅的厚底膝上長靴，設計拉長腿部線條，適度露出腿部肌膚，展現好比例。還包特別選擇兩種不同包款及顏色，打造出俐落幹練形象，令人印象深刻。巧合的是，日前才大方認愛的陳庭妮也曾經穿過同款長靴，雖然兩人身高不同，但都能展現出美腿曲線，而且曾莞婷還多了一分霸氣女總裁的架勢。

Charles & Keith不僅有俐落百搭的靴款，新一季到來，還首度攜手時裝品牌SHUSHU/TONG以「玫瑰 花」為主軸，打造優雅與反叛並濟的限量聯名系列,。以花與蝴蝶結為招牌設計元素的SHUSHU/TONG就在這系列中，讓人氣鞋款「瑪莉珍鞋」保留經典的粗跟，並加入漆皮的細節；側邊還以一支含苞待放、做工精緻的玫瑰花點綴增添浪漫魅力。粉絲必備的小方包採用光滑柔軟的皮革製成，紅色款印上滿版玫瑰圖騰、黑色款則是以一枝玫瑰花點綴，新穎卻不失典雅。寬版背帶設計可搭調節長度，自由轉換手提或是肩背造型。

曾莞婷身穿Charles & Keith厚底膝上長靴2,790元、Linear中型肩背包1,990元。圖／Charles & Keith提供

曾莞婷身穿Charles & Keith厚底膝上長靴2,790元、Linear中型肩背包1,990元。圖／Charles & Keith提供

曾莞婷手拿Charles & Keith撞色肩背包2,290元。圖／Charles & Keith提供

SHUSHUTONG x Charles & Keith一枝玫瑰花系列瑪莉珍鞋4,990元。圖／Charles & Keith提供

SHUSHUTONG x Charles & Keith一枝玫瑰花系列手提包4,490元。圖／Charles & Keith提供

SHUSHUTONG x Charles & Keith一枝玫瑰花系列手提包4,490元。圖／Charles & Keith提供