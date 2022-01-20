快訊

疫情燒到高雄！一家三口確診足跡曝 遍布好市多、碼頭、水療館

新北公布桃園群聚2確診足跡 曾搭高鐵、捷運與公車

文具塞港加原物料缺「凍未條」 寒假開學季約漲兩成

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台灣區文具大展今起登場，親子同遊邊玩邊逛。記者陳秋雲／ 攝影
台灣區文具大展今起登場，親子同遊邊玩邊逛。記者陳秋雲／ 攝影

台灣省圖書教育用品商業同業公會聯合會理事長曾新忠今表示，新冠通膨「漲」聲響起，原物料短缺已塞港3個月沒進貨、運輸費用飆升，文具業「凍漲」壓力大，他指出，農曆年後開學季這一波漲價勢在必行，建議業者漲幅控制在兩成以內，塑膠、鐵及紙張製品漲幅較大。

台灣區文具大展連辦17屆，曾新忠指出，文具產業受到供應鏈混亂及通膨，影響成本及售價所苦，提高產品售價勢在必行，他估計，文具產品在農曆年後、開學前，最慢到3月1日就會陸續漲價。

曾新忠說，萬物齊漲，但文具品一向漲幅比較節制，但人對教育區塊一向是「再苦也不能苦教育」一向買文具不手軟，他建議會員控制在兩成以內，吸收成本，以免漲幅過高，造成家長負擔。文具中包括如含鐵的夾具，塑膠用品等，尤其紙張風吹草動就會漲。

曾新忠指出，這次文具展是民眾直接面對製造廠商或原廠總代理商，優惠空間頗大，建議民眾利用這場4年才舉辦一次的專業文具展，廠商趁年終清倉大特賣機，一次大量低價購足。各攤有不同優惠或折扣。

今年文具展特色是「文具與玩具合體」，上百家大廠秀出近萬種創新成果，猶如文具發明展，例如利百代尚未曝光新色系鉛筆、萬事捷展出新品「按壓式修正帶」、三菱帶來筆藝職人的作品、詠德興台灣限定無針釘書機、自強文具新產品強調低汙染可拆解可回收、順德工業展出新設計職人工藝刀等，共250攤位 品牌大廠齊聚一堂，逛逛充滿創意巧思的文具用品。

台灣區文具大展今起登場，親子同遊邊玩邊逛。記者陳秋雲／ 攝影
台灣區文具大展今起登場，親子同遊邊玩邊逛。記者陳秋雲／ 攝影

通膨 漲價 發明展

延伸閱讀

寒假將至 北市警祭「重罰+扣車」遏止青少年無照駕駛

疫情延燒 基隆鼓勵各校寒假課輔及活動改線上或延辦

台灣區文具展台中登場抗疫品夯 業者年後恐漲價

台南市長給家長的一封信 假期不忘防疫

相關新聞

春水堂悄悄漲價了！飲品漲5～20元、牛肉麵最高漲50元

許多餐飲集團在日前調漲價格，其中以珍珠奶茶最具代表性的「春水堂」，也被網友發現，在今年元旦時已經悄悄漲價。其中珍珠奶茶（...

不畏疫情影響 唐吉軻德2號店開幕

日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉軻德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」上午10時正式開幕，一樣採24...

文具塞港加原物料缺「凍未條」 寒假開學季約漲兩成

台灣省圖書教育用品商業同業公會聯合會理事長曾新忠今表示，新冠通膨「漲」聲響起，原物料短缺已塞港3個月沒進貨、運輸費用飆升...

IKEA用美食偽出國！2款新菜限時登場、加碼外帶超好康

在台灣悶壞了嗎？來自瑞典的IKEA用美食，帶大家偽出國，即日起至2月底推出春節新菜色，包括蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊、肋眼牛...

PChome 24h購物即日起推「鹿港天后宮金虎年線上點燈」

為了讓全台民眾祈求新年運勢暢旺又能安心防疫，PChome 24h購物即日起開跑「鹿港天后宮金虎年線上點燈」活動，無論是安...

康斯登高級灰萬年曆腕表 一年之計幫你傳好好

每到一年之初，確定新年的年度規劃常是商務人士的重要行事。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。