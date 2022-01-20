文具塞港加原物料缺「凍未條」 寒假開學季約漲兩成

台灣省圖書教育用品商業同業公會聯合會理事長曾新忠今表示，新冠通膨「漲」聲響起，原物料短缺已塞港3個月沒進貨、運輸費用飆升，文具業「凍漲」壓力大，他指出，農曆年後開學季這一波漲價勢在必行，建議業者漲幅控制在兩成以內，塑膠、鐵及紙張製品漲幅較大。

台灣區文具大展連辦17屆，曾新忠指出，文具產業受到供應鏈混亂及通膨，影響成本及售價所苦，提高產品售價勢在必行，他估計，文具產品在農曆年後、開學前，最慢到3月1日就會陸續漲價。

曾新忠說，萬物齊漲，但文具品一向漲幅比較節制，但人對教育區塊一向是「再苦也不能苦教育」一向買文具不手軟，他建議會員控制在兩成以內，吸收成本，以免漲幅過高，造成家長負擔。文具中包括如含鐵的夾具，塑膠用品等，尤其紙張風吹草動就會漲。

曾新忠指出，這次文具展是民眾直接面對製造廠商或原廠總代理商，優惠空間頗大，建議民眾利用這場4年才舉辦一次的專業文具展，廠商趁年終清倉大特賣機，一次大量低價購足。各攤有不同優惠或折扣。