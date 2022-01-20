聽新聞
test
0:00 / 0:00
IKEA用美食偽出國！2款新菜限時登場、加碼外帶超好康
在台灣悶壞了嗎？來自瑞典的IKEA用美食，帶大家偽出國，即日起至2月底推出春節新菜色，包括蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊、肋眼牛排佐蘑菇醬，一整個超有異國風味，而針對年節外帶，也推出春節限定優惠套餐、宜家家居歡聚外帶餐，還有免費送肉丸兒童餐活動。
IKEA新春限定菜色中，蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊使用帶骨戰斧豬排，用黑胡椒醃漬後，口味更鮮明，另款肋眼牛排佐蘑菇醬，則是350元就能享用，用小錢就能偽出國。
針對新春期間，2月底前分別有新春開運餐、新春分享餐，開運餐包括鮭魚菲力佐照燒醬、脆皮豬腳佐時蔬等3樣主菜，搭配冷飲特價688元；分享餐有新菜蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊、南蠻烤半雞與2杯冷飲，特價588元。
看準外帶年菜商機，2月6日起訂購含有8樣異國年菜的「宜家家居歡聚外帶餐」，原價2,170元、特價1,880元，在家就能跟全家人一起飛出國。
另外即日起至2月9日，凡帶著2～12歲的兒童，前往IKEA購買4款指定主菜，出示相關證件，就能免費兌換肉丸兒童餐，相關規定請依店內公告或官網為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言