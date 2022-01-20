IKEA用美食偽出國！2款新菜限時登場、加碼外帶超好康

在台灣悶壞了嗎？來自瑞典的IKEA用美食，帶大家偽出國，即日起至2月底推出春節新菜色，包括蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊、肋眼牛排佐蘑菇醬，一整個超有異國風味，而針對年節外帶，也推出春節限定優惠套餐、宜家家居歡聚外帶餐，還有免費送肉丸兒童餐活動。

IKEA新春限定菜色中，蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊使用帶骨戰斧豬排，用黑胡椒醃漬後，口味更鮮明，另款肋眼牛排佐蘑菇醬，則是350元就能享用，用小錢就能偽出國。

針對新春期間，2月底前分別有新春開運餐、新春分享餐，開運餐包括鮭魚菲力佐照燒醬、脆皮豬腳佐時蔬等3樣主菜，搭配冷飲特價688元；分享餐有新菜蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊、南蠻烤半雞與2杯冷飲，特價588元。

看準外帶年菜商機，2月6日起訂購含有8樣異國年菜的「宜家家居歡聚外帶餐」，原價2,170元、特價1,880元，在家就能跟全家人一起飛出國。