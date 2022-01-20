快訊

疫情燒到高雄！一家三口確診足跡曝 遍布好市多、碼頭、水療館

新北公布桃園群聚2確診足跡 曾搭高鐵、捷運與公車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IKEA用美食偽出國！2款新菜限時登場、加碼外帶超好康

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IKEA春節限定新菜色，香嫩多汁超滿足。圖／IKEA提供
IKEA春節限定新菜色，香嫩多汁超滿足。圖／IKEA提供

在台灣悶壞了嗎？來自瑞典的IKEA用美食，帶大家偽出國，即日起至2月底推出春節新菜色，包括蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊、肋眼牛排佐蘑菇醬，一整個超有異國風味，而針對年節外帶，也推出春節限定優惠套餐、宜家家居歡聚外帶餐，還有免費送肉丸兒童餐活動。

IKEA新春限定菜色中，蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊使用帶骨戰斧豬排，用黑胡椒醃漬後，口味更鮮明，另款肋眼牛排佐蘑菇醬，則是350元就能享用，用小錢就能偽出國。

針對新春期間，2月底前分別有新春開運餐、新春分享餐，開運餐包括鮭魚菲力佐照燒醬、脆皮豬腳佐時蔬等3樣主菜，搭配冷飲特價688元；分享餐有新菜蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊、南蠻烤半雞與2杯冷飲，特價588元。

看準外帶年菜商機，2月6日起訂購含有8樣異國年菜的「宜家家居歡聚外帶餐」，原價2,170元、特價1,880元，在家就能跟全家人一起飛出國。

另外即日起至2月9日，凡帶著2～12歲的兒童，前往IKEA購買4款指定主菜，出示相關證件，就能免費兌換肉丸兒童餐，相關規定請依店內公告或官網為主。

IKEA宜家家居歡聚外帶餐／特價1,880元。圖／IKEA提供
IKEA宜家家居歡聚外帶餐／特價1,880元。圖／IKEA提供
IKEA限時新菜蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊／380元。圖／IKEA提供
IKEA限時新菜蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊／380元。圖／IKEA提供
IKEA限時新菜肋眼牛排佐蘑菇醬／350元。圖／IKEA提供
IKEA限時新菜肋眼牛排佐蘑菇醬／350元。圖／IKEA提供

蜂蜜 IKEA

延伸閱讀

到大飯店吃大鍋滷味？宜蘭礁溪美食「三民大飯店」百元出頭吃超飽

台電員工餐廳好時髦！攜手IKEA採用循環家具顧環保

IKEA驚見「防爆拆彈服」？用途曝光後引全網狂歡：超需要

他逛IKEA以為賣「防爆拆彈服」 眾人推：冬天非常需要這一件

相關新聞

春水堂悄悄漲價了！飲品漲5～20元、牛肉麵最高漲50元

許多餐飲集團在日前調漲價格，其中以珍珠奶茶最具代表性的「春水堂」，也被網友發現，在今年元旦時已經悄悄漲價。其中珍珠奶茶（...

不畏疫情影響 唐吉軻德2號店開幕

日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉軻德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」上午10時正式開幕，一樣採24...

文具塞港加原物料缺「凍未條」 寒假開學季約漲兩成

台灣省圖書教育用品商業同業公會聯合會理事長曾新忠今表示，新冠通膨「漲」聲響起，原物料短缺已塞港3個月沒進貨、運輸費用飆升...

IKEA用美食偽出國！2款新菜限時登場、加碼外帶超好康

在台灣悶壞了嗎？來自瑞典的IKEA用美食，帶大家偽出國，即日起至2月底推出春節新菜色，包括蜂蜜戰斧豬排佐三色薯塊、肋眼牛...

PChome 24h購物即日起推「鹿港天后宮金虎年線上點燈」

為了讓全台民眾祈求新年運勢暢旺又能安心防疫，PChome 24h購物即日起開跑「鹿港天后宮金虎年線上點燈」活動，無論是安...

康斯登高級灰萬年曆腕表 一年之計幫你傳好好

每到一年之初，確定新年的年度規劃常是商務人士的重要行事。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。