PChome 24h購物即日起推「鹿港天后宮金虎年線上點燈」

為了讓全台民眾祈求新年運勢暢旺又能安心防疫，PChome 24h購物即日起開跑「鹿港天后宮金虎年線上點燈」活動，無論是安太歲、光明燈、拜斗燈、文昌燈、月老姻緣簿，僅需透過線上下單、回填兌換序號兩大步驟，免出門、免排隊即可輕鬆完成點燈申請，於活動期間下單指定點燈組合加贈立體口罩；今天（1月20日）更攜手LINE購物於晚上9點至11點推出限時加碼5%回饋，搭配使用Pi拍錢包綁Pi卡最高即享回饋10%，僅此一檔。

PChome 24h購物指出，1月至今站上開運商品業績較上月大幅成長逾60%，其中又以趨吉避凶與招財平安兼具的「水晶、貔貅、鹽燈」擺飾最熱銷。此外，因應疫情因素，自去年中元普渡線上代辦需求大增後，今年春節線上點燈需求更是明顯增長，整體業績已有50%年成長，並以祈求平安順遂的光明燈人氣最高，推薦熱銷商品「鹿港天后宮開運點燈3盞組」特價1,800元、加贈立體口罩。

過年期間，不少消費者會排隊搶購福袋招喜氣，今年因疫情影響，PChome 24h購物推出多款新春福袋，讓消費者不用出門、免排隊、一鍵搶購福袋送到家。1月24日將推出羅技新春限量福袋「2022羅技3C福虎福箱」，獨家搶購價2,022元，內含滑鼠、視訊攝影機、電競耳機等獎項，再送限量好禮迎新春，總價值超過3,400元以上，下單登錄再抽特斯拉；官方授權線上獨家「鹿港天后宮2022新春福袋」，內含立體口罩、乾洗手、淨身梳洗包，保佑價298元；「O’right歐萊德茶樹淨化防疫福袋組」隨時隨地呵護雙手，送禮自用兩相宜，特價1,760元；「新春男性內著福袋」3大國際知名品牌內著一次滿足，促惠驚喜價988元。