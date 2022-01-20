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PChome 24h購物即日起推「鹿港天后宮金虎年線上點燈」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
新年求財保平安，PChome 24h購物鹿港天后宮線上點燈開跑，水晶、貔貅、鹽燈熱銷。圖／PChome 24h購物提供
新年求財保平安，PChome 24h購物鹿港天后宮線上點燈開跑，水晶、貔貅、鹽燈熱銷。圖／PChome 24h購物提供

為了讓全台民眾祈求新年運勢暢旺又能安心防疫，PChome 24h購物即日起開跑「鹿港天后宮金虎年線上點燈」活動，無論是安太歲、光明燈、拜斗燈、文昌燈、月老姻緣簿，僅需透過線上下單、回填兌換序號兩大步驟，免出門、免排隊即可輕鬆完成點燈申請，於活動期間下單指定點燈組合加贈立體口罩；今天（1月20日）更攜手LINE購物於晚上9點至11點推出限時加碼5%回饋，搭配使用Pi拍錢包綁Pi卡最高即享回饋10%，僅此一檔。

PChome 24h購物指出，1月至今站上開運商品業績較上月大幅成長逾60%，其中又以趨吉避凶與招財平安兼具的「水晶、貔貅、鹽燈」擺飾最熱銷。此外，因應疫情因素，自去年中元普渡線上代辦需求大增後，今年春節線上點燈需求更是明顯增長，整體業績已有50%年成長，並以祈求平安順遂的光明燈人氣最高，推薦熱銷商品「鹿港天后宮開運點燈3盞組」特價1,800元、加贈立體口罩。

過年期間，不少消費者會排隊搶購福袋招喜氣，今年因疫情影響，PChome 24h購物推出多款新春福袋，讓消費者不用出門、免排隊、一鍵搶購福袋送到家。1月24日將推出羅技新春限量福袋「2022羅技3C福虎福箱」，獨家搶購價2,022元，內含滑鼠、視訊攝影機、電競耳機等獎項，再送限量好禮迎新春，總價值超過3,400元以上，下單登錄再抽特斯拉；官方授權線上獨家「鹿港天后宮2022新春福袋」，內含立體口罩、乾洗手、淨身梳洗包，保佑價298元；「O’right歐萊德茶樹淨化防疫福袋組」隨時隨地呵護雙手，送禮自用兩相宜，特價1,760元；「新春男性內著福袋」3大國際知名品牌內著一次滿足，促惠驚喜價988元。

滿足春節期間消費及送禮需求，PChome 24h購物即日起熱鬧登場「虎氣滿滿新年來」強檔活動18折起，今年持續推出「春節不打烊」服務，全站提供超過500萬種商品，囊括年節伴手禮、年貨零食、桌遊玩具、電玩麻將桌等，春節期間照常出貨，並祭出各式衣、鞋、包、表煥新活動，包含「新年招財開運夾特輯」2022開運命定夾全場超殺2折起、「Timberland迎新精選」鞋靴服飾5折起、1月24日起「華歌爾紅運內衣」專櫃內衣下殺3折起、1月28日起「THE NORTH FACE新春煥新」服飾全系列7折起等。

鹿港天后宮2022新春福袋，PChome 24h購物即日起特價298元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
鹿港天后宮2022新春福袋，PChome 24h購物即日起特價298元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
新春男性內著福袋，PChome 24h購物即日起特價988元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
新春男性內著福袋，PChome 24h購物即日起特價988元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
2022羅技3C福虎福箱，PChome 24h購物1月24日限量開賣，超值價2,022元。圖／PChome 24h購物提供
2022羅技3C福虎福箱，PChome 24h購物1月24日限量開賣，超值價2,022元。圖／PChome 24h購物提供
O’right歐萊德茶樹淨化防疫福袋組，PChome 24h購物即日起特價1,760元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
O’right歐萊德茶樹淨化防疫福袋組，PChome 24h購物即日起特價1,760元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
鹿港天后宮開運點燈3盞組，PChome 24h購物即日起至2月28日特價1,888元、加贈立體口罩。圖／PChome 24h購物提供
鹿港天后宮開運點燈3盞組，PChome 24h購物即日起至2月28日特價1,888元、加贈立體口罩。圖／PChome 24h購物提供

鹿港天后宮 福袋

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