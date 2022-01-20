PChome 24h購物即日起推「鹿港天后宮金虎年線上點燈」
為了讓全台民眾祈求新年運勢暢旺又能安心防疫，PChome 24h購物即日起開跑「鹿港天后宮金虎年線上點燈」活動，無論是安太歲、光明燈、拜斗燈、文昌燈、月老姻緣簿，僅需透過線上下單、回填兌換序號兩大步驟，免出門、免排隊即可輕鬆完成點燈申請，於活動期間下單指定點燈組合加贈立體口罩；今天（1月20日）更攜手LINE購物於晚上9點至11點推出限時加碼5%回饋，搭配使用Pi拍錢包綁Pi卡最高即享回饋10%，僅此一檔。
PChome 24h購物指出，1月至今站上開運商品業績較上月大幅成長逾60%，其中又以趨吉避凶與招財平安兼具的「水晶、貔貅、鹽燈」擺飾最熱銷。此外，因應疫情因素，自去年中元普渡線上代辦需求大增後，今年春節線上點燈需求更是明顯增長，整體業績已有50%年成長，並以祈求平安順遂的光明燈人氣最高，推薦熱銷商品「鹿港天后宮開運點燈3盞組」特價1,800元、加贈立體口罩。
過年期間，不少消費者會排隊搶購福袋招喜氣，今年因疫情影響，PChome 24h購物推出多款新春福袋，讓消費者不用出門、免排隊、一鍵搶購福袋送到家。1月24日將推出羅技新春限量福袋「2022羅技3C福虎福箱」，獨家搶購價2,022元，內含滑鼠、視訊攝影機、電競耳機等獎項，再送限量好禮迎新春，總價值超過3,400元以上，下單登錄再抽特斯拉；官方授權線上獨家「鹿港天后宮2022新春福袋」，內含立體口罩、乾洗手、淨身梳洗包，保佑價298元；「O’right歐萊德茶樹淨化防疫福袋組」隨時隨地呵護雙手，送禮自用兩相宜，特價1,760元；「新春男性內著福袋」3大國際知名品牌內著一次滿足，促惠驚喜價988元。
滿足春節期間消費及送禮需求，PChome 24h購物即日起熱鬧登場「虎氣滿滿新年來」強檔活動18折起，今年持續推出「春節不打烊」服務，全站提供超過500萬種商品，囊括年節伴手禮、年貨零食、桌遊玩具、電玩麻將桌等，春節期間照常出貨，並祭出各式衣、鞋、包、表煥新活動，包含「新年招財開運夾特輯」2022開運命定夾全場超殺2折起、「Timberland迎新精選」鞋靴服飾5折起、1月24日起「華歌爾紅運內衣」專櫃內衣下殺3折起、1月28日起「THE NORTH FACE新春煥新」服飾全系列7折起等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言