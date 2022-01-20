康斯登高級灰萬年曆腕表 一年之計幫你傳好好

每到一年之初，確定新年的年度規劃常是商務人士的重要行事。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出新款Highlife系列萬年曆腕表的灰藍色款，能清楚顯示一年之中的五種時間資訊，堪稱機械版的精妙行事曆。

曾在1999年推出的Highlife系列，以相對平實的價位帶、輕鬆融入生活的簡約設計，反應了康斯登的品牌美學。新款的萬年曆腕表，則在41毫米的面盤上，以四個次表盤（sub-dial）可以顯示當下時間、月份、日期、月份與星期，同時還能計算每個月份的大小月與四年一度的閏月（2月29日）， 全部依賴精密的自動上鍊機芯，是中古世紀的機械「黑科技」。