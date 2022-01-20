聽新聞
test
0:00 / 0:00
康斯登高級灰萬年曆腕表 一年之計幫你傳好好
每到一年之初，確定新年的年度規劃常是商務人士的重要行事。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出新款Highlife系列萬年曆腕表的灰藍色款，能清楚顯示一年之中的五種時間資訊，堪稱機械版的精妙行事曆。
曾在1999年推出的Highlife系列，以相對平實的價位帶、輕鬆融入生活的簡約設計，反應了康斯登的品牌美學。新款的萬年曆腕表，則在41毫米的面盤上，以四個次表盤（sub-dial）可以顯示當下時間、月份、日期、月份與星期，同時還能計算每個月份的大小月與四年一度的閏月（2月29日）， 全部依賴精密的自動上鍊機芯，是中古世紀的機械「黑科技」。
新款Highlife Perpetual Calendar Manufacture並使用了深邃的灰藍色，並非黑或白色、但同樣風格百搭。快拆系統並能讓使用者輕鬆更換隨表款附贈的海軍藍紋理和縫線橡膠表帶，展現金屬、橡膠的不同風格，訂價則為30萬8,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言