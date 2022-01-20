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康斯登高級灰萬年曆腕表 一年之計幫你傳好好

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
康斯登推出新款Highlight萬年曆腕表，並以深灰藍色面盤為主視覺。圖 / 康斯登提供（合成圖）
康斯登推出新款Highlight萬年曆腕表，並以深灰藍色面盤為主視覺。圖 / 康斯登提供（合成圖）

每到一年之初，確定新年的年度規劃常是商務人士的重要行事。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出新款Highlife系列萬年曆腕表的灰藍色款，能清楚顯示一年之中的五種時間資訊，堪稱機械版的精妙行事曆。

曾在1999年推出的Highlife系列，以相對平實的價位帶、輕鬆融入生活的簡約設計，反應了康斯登的品牌美學。新款的萬年曆腕表，則在41毫米的面盤上，以四個次表盤（sub-dial）可以顯示當下時間、月份、日期、月份與星期，同時還能計算每個月份的大小月與四年一度的閏月（2月29日）， 全部依賴精密的自動上鍊機芯，是中古世紀的機械「黑科技」。

新款Highlife Perpetual Calendar Manufacture並使用了深邃的灰藍色，並非黑或白色、但同樣風格百搭。快拆系統並能讓使用者輕鬆更換隨表款附贈的海軍藍紋理和縫線橡膠表帶，展現金屬、橡膠的不同風格，訂價則為30萬8,000元。

康斯登Highlife Perpetual Calendar Manufacture萬年曆腕表，30萬8,000元。圖 / 康斯登提供
康斯登Highlife Perpetual Calendar Manufacture萬年曆腕表，30萬8,000元。圖 / 康斯登提供
表款使用FC-775自動上鍊機械機芯，飾有精美的圓形紋飾、日內瓦波紋裝飾，並可在透明後底蓋欣賞。圖 / 康斯登提供
表款使用FC-775自動上鍊機械機芯，飾有精美的圓形紋飾、日內瓦波紋裝飾，並可在透明後底蓋欣賞。圖 / 康斯登提供

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