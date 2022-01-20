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袋包品牌有夠不務正業 再推聯名紮染口罩依舊夯
袋包品牌PORTER INTERNATIONAL在去年與口罩大廠中衛CSD合作，推出帶有獨家印花口罩，原本只是餽贈品牌VIP或是購物滿額贈送。但因為設計別緻，消費者敲碗想購入，因此才在PC Home或是屈臣氏等通路能買到，迴響不錯。
而今年，眼見新冠肺炎疫情仍未趨緩，外出或進入室內、公共場所，搭乘大眾運輸交通工具，都仍需要口罩不離身。因此，PORTER INTERNATIONAL攜手台灣康匠旗下品牌天天防護口罩，推出聯名款以布料紮染工藝作為圖騰設計靈感，搭配冬季沉穩色系，提供紮染紅、藍、灰，共3個顏色。將於全台通路單筆消費滿5,000元，即可獲得聯名口罩5包，限量贈送。PORTER INTERNATIONAL還預告，未來將於其他通路推出新色販售款，儼然成為了口罩大廠一般。
除了推出新款口罩之外，PORTER INTERNATIONAL還呈現全新JOCO後背包。這系列有著電繡幽默Slogan於袋蓋處，再以笑臉後背章創造日常對話感，共提供２款各3色選擇。同樣是袋包品牌Herschel Supply Co.則是回歸經典，在這季帶領消費者，重新認識招牌後背包的特色 。著名的Little America包，帶有雙排皮革拉帶，搭配金屬扣環及磁扣增加便利性，頂部掀蓋設計與抽繩避免東西外露更增加了內部空間的運用。內裏的紅白條紋內襯已成為品牌最具識別度的元素之一，外加獨立筆電襯墊離地設計，不受因包包落地而產生的撞擊。
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