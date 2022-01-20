快訊

俄國將出征烏克蘭？拜登的錯亂警告與北約的旁觀者不救

1月21日起進出八大娛樂場所 須出示疫苗完整接種紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

袋包品牌有夠不務正業 再推聯名紮染口罩依舊夯

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PORTER INTERNATIONAL攜手天天防護口罩，推出聯名款。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL攜手天天防護口罩，推出聯名款。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

袋包品牌PORTER INTERNATIONAL在去年與口罩大廠中衛CSD合作，推出帶有獨家印花口罩，原本只是餽贈品牌VIP或是購物滿額贈送。但因為設計別緻，消費者敲碗想購入，因此才在PC Home或是屈臣氏等通路能買到，迴響不錯。

而今年，眼見新冠肺炎疫情仍未趨緩，外出或進入室內、公共場所，搭乘大眾運輸交通工具，都仍需要口罩不離身。因此，PORTER INTERNATIONAL攜手台灣康匠旗下品牌天天防護口罩，推出聯名款以布料紮染工藝作為圖騰設計靈感，搭配冬季沉穩色系，提供紮染紅、藍、灰，共3個顏色。將於全台通路單筆消費滿5,000元，即可獲得聯名口罩5包，限量贈送。PORTER INTERNATIONAL還預告，未來將於其他通路推出新色販售款，儼然成為了口罩大廠一般。

PORTER INTERNATIONAL JOCO系列後背包5,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL JOCO系列後背包5,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

除了推出新款口罩之外，PORTER INTERNATIONAL還呈現全新JOCO後背包。這系列有著電繡幽默Slogan於袋蓋處，再以笑臉後背章創造日常對話感，共提供２款各3色選擇。同樣是袋包品牌Herschel Supply Co.則是回歸經典，在這季帶領消費者，重新認識招牌後背包的特色 。著名的Little America包，帶有雙排皮革拉帶，搭配金屬扣環及磁扣增加便利性，頂部掀蓋設計與抽繩避免東西外露更增加了內部空間的運用。內裏的紅白條紋內襯已成為品牌最具識別度的元素之一，外加獨立筆電襯墊離地設計，不受因包包落地而產生的撞擊。

PORTER INTERNATIONAL攜手天天，以布料紮染工藝作為圖騰設計靈感，搭配冬季沉穩色系，提供紮染紅、藍、灰，共3個顏色。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL攜手天天，以布料紮染工藝作為圖騰設計靈感，搭配冬季沉穩色系，提供紮染紅、藍、灰，共3個顏色。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

Herschel Supply Co. Little America後背包3,680元，圖／Herschel Supply Co.提供
Herschel Supply Co. Little America後背包3,680元，圖／Herschel Supply Co.提供

Herschel Supply Co. Little America後背包3,680元，圖／Herschel Supply Co.提供
Herschel Supply Co. Little America後背包3,680元，圖／Herschel Supply Co.提供

Herschel Supply Co. Little America後背包3,680元，圖／Herschel Supply Co.提供
Herschel Supply Co. Little America後背包3,680元，圖／Herschel Supply Co.提供

口罩 品牌

延伸閱讀

防疫優先 嘉義市府取消春節廟宇發送紅包

學測竹縣試場1410人上陣 中午用餐不能回學校休息區

外交部：台帛今交換意見 「旅遊泡泡」滾動修正

影／保二總隊查扣仿冒LV口罩 侵權市值達新台幣4億餘元

相關新聞

春水堂悄悄漲價了！飲品漲5～20元、牛肉麵最高漲50元

許多餐飲集團在日前調漲價格，其中以珍珠奶茶最具代表性的「春水堂」，也被網友發現，在今年元旦時已經悄悄漲價。其中珍珠奶茶（...

不畏疫情影響 唐吉軻德2號店開幕

日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉軻德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」上午10時正式開幕，一樣採24...

袋包品牌有夠不務正業 再推聯名紮染口罩依舊夯

袋包品牌PORTER INTERNATIONAL在去年與口罩大廠中衛CSD合作，推出帶有獨家印花口罩，原本只是餽贈品牌V...

全家便利商店「Fami!ce重乳草莓霜淇淋」重磅回歸

撐過這周，就準備迎接9天春節連假，全家便利商店陪伴消費者度過補班日，即日起推出曾創下每2秒賣出一支的「重乳草莓霜淇淋」，...

全國電子「有你揪感心」年前買指定家電滿5,000送500

已經連續多年都在春節前夕推出新春微電影的全國電子，今年以「防疫」為主軸，再度與入圍金馬獎的《怪胎》導演廖明毅以及金獎團隊...

郭書瑤代言運動品牌解封蜜大腿 薄紗裝上身成最辣馬拉松跑者

「瑤瑤」郭書瑤雖以性感形象爆紅，但自從投身戲劇，並於2013年奪得第50屆金馬獎最佳新演員獎後，就鮮少再以相同造型示人。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。