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全家便利商店「Fami!ce重乳草莓霜淇淋」重磅回歸

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店曾創下每2秒賣出一支的「重乳草莓霜淇淋」，酸甜口味搭配紅色限量餅皮，以霜淇淋霸主地位重磅回歸。圖／全家便利商店提供
全家便利商店曾創下每2秒賣出一支的「重乳草莓霜淇淋」，酸甜口味搭配紅色限量餅皮，以霜淇淋霸主地位重磅回歸。圖／全家便利商店提供

撐過這周，就準備迎接9天春節連假，全家便利商店陪伴消費者度過補班日，即日起推出曾創下每2秒賣出一支的「重乳草莓霜淇淋」，酸甜口味搭配紅色限量餅皮，以霜淇淋霸主地位重磅回歸；網紅古娃娃再度推出新品「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」，全家便利商店獨家販售；想要來杯濃咖啡趕走補班瞌睡蟲，不要錯過1月22日周六補班日一日限定的「Let’s Café特濃系列第2杯11元」的優惠活動。

冬季是草莓盛產時節，酸甜香氣是經典不敗的人氣食材，全家便利商店將網友票選最愛霜淇淋口味前3名的「重乳草莓霜淇淋」強勢回歸，使用當季鮮甜草莓入料結合濃郁乳酪，呈現甜而不膩的好滋味，再搭配限量紅色餅皮，配色吸睛且討喜，售價39元，即日起至1月22日全家便利商店會員App推出霜淇淋3日快閃優惠價2支59元。

全家便利商店霜淇淋規畫全新品牌名與識別「Fami!ce」，新識別以簡約的甜筒圓型搭配顏色鮮明的藍黃，象徵霜淇淋活潑的品牌個性；顛倒的「i」字意象驚嘆號，傳達全家便利商店與「Fami!ce」一起創造消費者的美好時刻。為歡慶全新品牌形象登場，即日起購買一支霜淇淋，即贈送「Fami!ce便條紙」一本（圖樣隨機），數量有限送完為止。

號稱「便利商店女神」的古娃娃，去年獨家於全家便利商店推出熱銷冰品，開賣首月即售出近40萬支，即日起再度與全家便利商店合作推出「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」，選用紅水烏龍茶款加上草莓汁製成的冰皮，內餡則使用「紅絲絨布朗尼」，酸甜濃郁外皮加上紮實蛋糕口感的內餡，售價49元。即日起至3月8日購買古娃娃系列冰品即享第2件6折優惠。

此外，全家便利商店將於1月22日補班當日推出一日限定的App「隨買跨店取」Let’s Café特濃美式咖啡、拿鐵第2杯11元優惠活動（每位會員限購一組）。

全家便利商店「重乳草莓霜淇淋」重磅回歸，同時推出全新品牌名與識別「Fami!ce」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「重乳草莓霜淇淋」重磅回歸，同時推出全新品牌名與識別「Fami!ce」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店曾創下每2秒賣出一支的「重乳草莓霜淇淋」，酸甜口味搭配紅色限量餅皮，以霜淇淋霸主地位重磅回歸。圖／全家便利商店提供
全家便利商店曾創下每2秒賣出一支的「重乳草莓霜淇淋」，酸甜口味搭配紅色限量餅皮，以霜淇淋霸主地位重磅回歸。圖／全家便利商店提供
即日起至3月8日購買全家便利商店獨家販售的古娃娃系列冰品，即享第2件6折優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至3月8日購買全家便利商店獨家販售的古娃娃系列冰品，即享第2件6折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」於1月22日補班日推出一日限定的Let’s Café特濃系列第2杯11元優惠活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」於1月22日補班日推出一日限定的Let’s Café特濃系列第2杯11元優惠活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出古娃娃「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」，售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出古娃娃「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」，售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「重乳草莓霜淇淋」酸甜口味搭配紅色限量餅皮，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「重乳草莓霜淇淋」酸甜口味搭配紅色限量餅皮，售價39元。圖／全家便利商店提供

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