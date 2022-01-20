全國電子「有你揪感心」年前買指定家電滿5,000送500

已經連續多年都在春節前夕推出新春微電影的全國電子，今年以「防疫」為主軸，再度與入圍金馬獎的《怪胎》導演廖明毅以及金獎團隊合作拍攝年度品牌片「有你揪感心」，記錄疫情之下前線人員堅守崗位，3C家電在防疫新生活中為家人帶來的感心體驗，長達12分鐘的感人影片近日上架YouTube頻道，超級催淚！

2021年全國電子致力「拓展新店、異業結盟、CRM會員經營」，並且在5月疫情爆發後防疫新生活以及五倍券的帶動下，各式家電的購買率，尤其冰箱、冷凍櫃、空氣清淨機、廚房料理家電、聯網大電視的銷售量直線成長；而因應疫情推動遠距教學、視訊辦公，使3C設備買氣逐日倍增，加上受惠於政府節能家電補助、貨物稅退稅、振興五倍券等政策，使得全國電子全年業績逆勢成長，在2021年全年累積營收淨額207.9億元，相較前一年度成長幅度達6.75%，營收創新高。2022年全國電子將以「用心，揪感心」的感心服務持續強化實體、異業合作拓展多元體驗、線上線下整合，並強化數位行銷與顧客服務，秉持著在地化及創新經營理念深耕台灣，以滿足消費者一店購足的3C家電的購物需求，打造新潮的購物體驗。