郭書瑤代言運動品牌解封蜜大腿 薄紗裝上身成最辣馬拉松跑者

「瑤瑤」郭書瑤雖以性感形象爆紅，但自從投身戲劇，並於2013年奪得第50屆金馬獎最佳新演員獎後，就鮮少再以相同造型示人。而且近期，郭書瑤還從演員跨界成為外景旅遊實境節目主持人，而且特別的是不擅跑步的她，還要在第一季中挑戰13集累積跑完42公里，相當於一個完整馬拉松，轉變之大都讓粉絲感到驚奇。

首次挑大樑主持外景旅遊節目，瑤瑤的心情興奮又緊張，也因為需要慢跑，所以讓運動品牌相中，邀請她擔任代言人。新形象也隨之曝光，除了詮釋自己的時尚品牌之外，郭書瑤為了K-SWISS罕見的秀出美腿與纖腰，營造出活潑與動感的氛圍。她一共詮釋了包括「冒險印象」、「女神印象」、「剛強印象」及「日常印象」共4套全然迥異的風格造型，讓粉絲們看得心花怒放。特別是其中，瑤瑤身穿黑色紗質面料裙裝，使「蜜大腿」若隱若現，性感姿態，讓人忍不住直呼「好辣！」

K-SWISS相中郭書瑤的特質，邀請她擔任代言人，新形象也隨之曝光。圖／K-SWISS提供

另外，瑤瑤更演繹了美式休閒打扮，透過簡單有型的T恤、率性的牛仔褲、一頂可以稍稍隱藏身分的運動帽、以及什麼風格都可以百搭駕馭的經典Classic 88 Heritage小白鞋，打造出日常造型，更有著鄰家女孩般的甜美。或是，改身穿短版T恤、運動短褲，加上擁有專業防水功能的Lundahl WP鞋，秀出平坦小腹與白皙大腿，凸顯健康運動的性感。

K-SWISS相中郭書瑤的特質，邀請她擔任代言人，新形象也隨之曝光。圖／K-SWISS提供

K-SWISS相中郭書瑤的特質，邀請她擔任代言人，新形象也隨之曝光。圖／K-SWISS提供

郭書瑤成為外景旅遊實境節目主持人時，就身穿了K-SWISS的服裝與鞋款。圖／摘自instagram

郭書瑤成為外景旅遊實境節目主持人時，就身穿了K-SWISS的服裝與鞋款。圖／摘自instagram

K-SWISS Lundahl WP防水鞋3,180元。圖／K-SWISS提供