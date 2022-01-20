快訊

俄國將出征烏克蘭？拜登的錯亂警告與北約的旁觀者不救

1月21日起進出八大娛樂場所 須出示疫苗完整接種紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭書瑤代言運動品牌解封蜜大腿 薄紗裝上身成最辣馬拉松跑者

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
K-SWISS相中郭書瑤的特質，邀請她擔任代言人，新形象也隨之曝光。圖／K-SWISS提供
K-SWISS相中郭書瑤的特質，邀請她擔任代言人，新形象也隨之曝光。圖／K-SWISS提供

「瑤瑤」郭書瑤雖以性感形象爆紅，但自從投身戲劇，並於2013年奪得第50屆金馬獎最佳新演員獎後，就鮮少再以相同造型示人。而且近期，郭書瑤還從演員跨界成為外景旅遊實境節目主持人，而且特別的是不擅跑步的她，還要在第一季中挑戰13集累積跑完42公里，相當於一個完整馬拉松，轉變之大都讓粉絲感到驚奇。

首次挑大樑主持外景旅遊節目，瑤瑤的心情興奮又緊張，也因為需要慢跑，所以讓運動品牌相中，邀請她擔任代言人。新形象也隨之曝光，除了詮釋自己的時尚品牌之外，郭書瑤為了K-SWISS罕見的秀出美腿與纖腰，營造出活潑與動感的氛圍。她一共詮釋了包括「冒險印象」、「女神印象」、「剛強印象」及「日常印象」共4套全然迥異的風格造型，讓粉絲們看得心花怒放。特別是其中，瑤瑤身穿黑色紗質面料裙裝，使「蜜大腿」若隱若現，性感姿態，讓人忍不住直呼「好辣！」

K-SWISS相中郭書瑤的特質，邀請她擔任代言人，新形象也隨之曝光。圖／K-SWISS提供
K-SWISS相中郭書瑤的特質，邀請她擔任代言人，新形象也隨之曝光。圖／K-SWISS提供

另外，瑤瑤更演繹了美式休閒打扮，透過簡單有型的T恤、率性的牛仔褲、一頂可以稍稍隱藏身分的運動帽、以及什麼風格都可以百搭駕馭的經典Classic 88 Heritage小白鞋，打造出日常造型，更有著鄰家女孩般的甜美。或是，改身穿短版T恤、運動短褲，加上擁有專業防水功能的Lundahl WP鞋，秀出平坦小腹與白皙大腿，凸顯健康運動的性感。

K-SWISS相中郭書瑤的特質，邀請她擔任代言人，新形象也隨之曝光。圖／K-SWISS提供
K-SWISS相中郭書瑤的特質，邀請她擔任代言人，新形象也隨之曝光。圖／K-SWISS提供

K-SWISS相中郭書瑤的特質，邀請她擔任代言人，新形象也隨之曝光。圖／K-SWISS提供
K-SWISS相中郭書瑤的特質，邀請她擔任代言人，新形象也隨之曝光。圖／K-SWISS提供

郭書瑤成為外景旅遊實境節目主持人時，就身穿了K-SWISS的服裝與鞋款。圖／摘自instagram
郭書瑤成為外景旅遊實境節目主持人時，就身穿了K-SWISS的服裝與鞋款。圖／摘自instagram

郭書瑤成為外景旅遊實境節目主持人時，就身穿了K-SWISS的服裝與鞋款。圖／摘自instagram
郭書瑤成為外景旅遊實境節目主持人時，就身穿了K-SWISS的服裝與鞋款。圖／摘自instagram

K-SWISS Lundahl WP防水鞋3,180元。圖／K-SWISS提供
K-SWISS Lundahl WP防水鞋3,180元。圖／K-SWISS提供

K-SWISS Classic 88 Heritage鞋2,480元。圖／K-SWISS提供
K-SWISS Classic 88 Heritage鞋2,480元。圖／K-SWISS提供

品牌 健康運

延伸閱讀

郭書瑤想找可以上山下海的男人陪 約會選網美必踩景點

跑步竟被16歲小男生搭訕 郭書瑤傻眼

投注站嘉賓到春節系列代言 台彩見證郭書瑤大蛻變

超靈！郭書瑤曝開運3字秘訣 百萬入袋靠推筒子賺6位數

相關新聞

春水堂悄悄漲價了！飲品漲5～20元、牛肉麵最高漲50元

許多餐飲集團在日前調漲價格，其中以珍珠奶茶最具代表性的「春水堂」，也被網友發現，在今年元旦時已經悄悄漲價。其中珍珠奶茶（...

不畏疫情影響 唐吉軻德2號店開幕

日本知名零售連鎖店「驚安殿堂 唐吉軻德」台灣2號店「DON DON DONKI忠孝新生店」上午10時正式開幕，一樣採24...

康斯登高級灰萬年曆腕表 一年之計幫你傳好好

每到一年之初，確定新年的年度規劃常是商務人士的重要行事。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出...

袋包品牌有夠不務正業 再推聯名紮染口罩依舊夯

袋包品牌PORTER INTERNATIONAL在去年與口罩大廠中衛CSD合作，推出帶有獨家印花口罩，原本只是餽贈品牌V...

全家便利商店「Fami!ce重乳草莓霜淇淋」重磅回歸

撐過這周，就準備迎接9天春節連假，全家便利商店陪伴消費者度過補班日，即日起推出曾創下每2秒賣出一支的「重乳草莓霜淇淋」，...

全國電子「有你揪感心」年前買指定家電滿5,000送500

已經連續多年都在春節前夕推出新春微電影的全國電子，今年以「防疫」為主軸，再度與入圍金馬獎的《怪胎》導演廖明毅以及金獎團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。