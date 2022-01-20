Uber Eats買年菜、辦年貨 迎新年祭8萬張虎年刮刮卡
近期疫情再起，讓許多人更加依賴外送服務，不只餐飲，連年菜、伴手禮都可以透過外送平台隨點即送。Uber及Uber Eats聯手推出迎虎年優惠活動3重送，消費者於1月30日至2月6日農曆春節期間於Uber Eats App 上指定商家合作夥伴消費，就有機會獲得虎力全開好運刮刮卡，限量8萬張，張張有獎，最大獎分別為價值萬元的Uber及Uber Eats優惠，此外還有福虎生風紅包限量拿、優饗方案及雙享方案會員專屬優惠，讓消費者輕鬆置辦年貨、居家圍爐、走春搭車，便利安心過好年。
Uber Eats更特搜平台上多間推出特色年菜的商家合作夥伴，網羅台式、中式、港式、韓式、泰式、美式等經典及異國風味年菜，也可依據家庭人口數自由搭配選擇多人套餐或小家庭套餐，滿足不同消費者的需求。另外，Uber Eats也與全聯及家樂福商家合作夥伴，自即日起至2月10日打造新年專區，集結多款必備春節伴手禮及過年零食、老店經典年菜及禮盒、春節娛樂用品供消費者選擇。此外，消費者也可透過Uber Eats App下訂7-ELEVEN所開賣2022年限量金喜福袋，最大獎抽388萬的瑪莎拉蒂名車。
此外，消費者於1月30日至2月6日農曆春節期間在Uber Eats App上訂購餐點或商品，也有機會獲得限量4萬組的紅包，每組共有2個紅包袋，內含Uber Eats App新用戶及生鮮雜貨首購優惠。Uber Eats App新用戶於註冊後30天內，只要單筆消費滿49元即可享無限次外送費0元優惠，此外，輸入紅包袋上優惠序號「虎年福氣點」，亦可享1次2折優惠（最高折抵300元）；首次在Uber Eats App上訂購生鮮雜貨的用戶，輸入紅包袋上優惠序號「虎年點生鮮」，單筆消費滿100元即可享1次5折優惠（最高折抵150元）。
而針對優饗方案及雙享方案會員，Uber Eats也推出美食外送、生鮮外送及外帶自取等優饗方案及雙享方案會員專屬優惠。美食外送即日起至2月1日止，訂購活動指定餐廳美食，並輸入指定活動餐廳適用優惠碼，可享2次7.5折優惠（單筆最高折抵50元）。生鮮外送即日起至1月31日止，單筆訂單消費滿250元，輸入優惠序號「會員購生鮮」，可享2次7.5折優惠（單筆最高折抵100元）；首次訂購生鮮雜貨的優饗方案及雙享方案會員，單筆消費滿100元，輸入優惠序號「首享生鮮」，還可享1次生鮮雜貨5折優惠（單筆最高折抵150元）。外帶自取即日起至1月31日止，輸入優惠序號「會員購外帶」，可享3次7折優惠（單筆最高折抵100元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言