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有請帥氣男模宣傳 愛馬仕男裝秀本周六晚上十點登場
2022秋冬男裝周本周六將迎來愛馬仕（Hermes）登場，品牌將在巴黎當地時間1月22日 (六) 下午3點（台灣時間1月22日晚間10點) 推出全新男裝系列大秀，時尚迷們如果不想錯過，記得一定要設定鬧鐘提醒，準時跟上線上發表會的現場直播。
本次的邀請卡是一張流露印象派筆觸風格的畫作，而愛馬仕今年的年度主題為「輕盈」，兩者會以怎樣的形式結合衍伸最新的服飾系列？令人格外好奇。而愛馬仕在官方IG、Youtube也釋出預告短影片，由法國男模Quentin Demeester主演，身穿一襲黑綠撞色夾克的他展現出一派率性休閒姿態，背景的大型樹木畫作也增添了濃厚藝術氛圍。
愛馬仕2022秋冬男裝秀，可於官方網站（https://www.hermes.com/us/en/）收看。
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