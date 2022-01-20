倫敦蘇富比拍賣莫內 2月中登台預展 欣賞大師睡蓮軌跡

將於2022年3月2日在倫敦舉槌的蘇富比（Sotheby’s）現當代藝術晚間拍賣會上，蘇富比將推出5幅克勞德莫內（Claude Monet）的作品，總估價約5,000萬美元，映照出藝術家印象派生涯中風格形成的15年中，從表現主義逐漸蛻變到開創抽象表現主義的轉變。全部作品均創作於1900年前，精煉地展現莫內的現代精神對後世藝術家和藝術風潮的深遠影響。因莫內作品深受亞洲收藏家喜愛，這次拍前也將特地巡迴至港台，2月12至13日於台北展出的展出將採預約制。

莫內是影響20世紀抽象主義的關鍵人物。這次上拍的作品中，「菊花」是莫內1897年創作的四幅菊花靜物畫之一，題材或構圖深受日本風格影響，徹底挑戰了西方靜物畫固有傳統，也預示莫內後期著名的睡蓮畫作。1854年，日本二百年以來第一次開放港口與西方通商，在歐洲掀起了一股炫風；莫內在此期間接觸到並開始收藏日本的版畫，他甚至收藏了日本版畫大師葛飾北齋的「大花」版畫作品，北齋描繪花卉時省去背景的手法深深影響了莫內的花卉創作。這幅作品在曾於1995年於日本展出，也曾屬日本私人收藏。