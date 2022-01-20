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掌門精釀 X 金蘭食品聯名春節禮盒 「醬」喝最美味
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
提到年節熟悉的台灣味？不少本地醃漬食品品牌早早為人們由味蕾深植在記憶之中。台灣在地酒廠「掌門精釀」與台灣食品大廠「金蘭食品」合作，推出2022春節限定「迎春納福」禮盒，於外盒手繪了舞龍舞獅、禮盒再包含啤酒、香辣醬與啤酒杯，積極搶佔春節餐桌與記憶點，大紅討喜。
「金蘭哇辣醬」宛如台版「塔巴斯科辣醬（Tabasco）」，過程不添加味精和防腐劑，只需酌量添加便能讓拌麵、沾食、快炒辣味料理帶出香辣口感；使用中藥材、香料和金蘭醬油釀造的「⾦蘭⿇辣鍋底醬」則是火鍋絕配，根據品牌表示，由於獨家的調味技術，鍋底醬並特別適合火鍋或湯底熬煮，以麻香帶來味蕾與心神的暖冬。
而禮盒內附的「飛龍在天乾一杯」、「祥獅獻瑞也獻酒」則分別屬於White IPA與Specialty IPA，前者帶有哈密瓜、橘子皮、香蕉、生麵糰的香氣聯想，後者則有的風味調性，並分別加以童趣的可愛風格插畫。禮盒內再附紅色銀河紙燙金賀卡與聯名啤酒杯一只，每盒訂價1,080元、1月31日前可享早鳥優惠每盒888元，購買則可親洽掌門精釀全台包含台北、花蓮、新竹、台中、高雄等10間門市。
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