春水堂悄悄漲價了！飲品漲5～20元、牛肉麵最高漲50元

許多餐飲集團在日前調漲價格，其中以珍珠奶茶最具代表性的「春水堂」，也被網友發現，在今年元旦時已經悄悄漲價。其中珍珠奶茶（大杯）從180元調漲至190元，漲幅為5.5%；御品牛肉麵、半筋半肉蕃茄牛肉麵則也調漲50元，漲幅達25%。業者則表示，因應整體營運成本提昇，因此自1月1日起調整價格，部份飲品有5～20元的漲幅，餐點類則有5～50元的漲幅，但因店面區域、型態不同，價格也會有所差異，亦有多款明星餐點仍維持原價。

目前春水堂共計有54間門市，而在此波調漲中，小杯珍珠奶茶由95元調整至100元，大杯珍珠奶茶從180元調整為190元；至於御品牛肉麵、半筋半肉蕃茄牛肉麵則各自從200、210元，調整為250、260元。其他如頂級烏瓦紅茶、珍珠紅茶、翡翠紅茶等小杯品項，還有三沾小麻吉也都調漲5元。不過胡麻豆漿擔擔麵、椒麻豆漿擔擔麵等人氣品項，則是維持原價。

春水堂指出，因應整體經營成本的提升，為維持產品品質及良好的服務，自2022年1月1日起調整部份產品價格。另外依照分店所在地點、街邊店或百貨店等不同差異，價格也會有所不同。例如同樣為御品牛肉麵，北部漲價50元，中部門市則是調漲30元。