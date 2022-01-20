攜手台灣新銳設計師楊士慶 仕高利達推出2022春節禮盒

台灣新銳設計師楊士慶擅於結合多元有趣的設計元素，以突破性創作風格廣為人知，曾入圍多次金曲獎的最佳裝幀設計獎，並擔任第32屆金曲獎主視覺設計師。這次楊士慶替仕高利達旗下明星酒款「金牌蘇格蘭威士忌」、「金雪莉蘇格蘭威士忌」和「12年蘇格蘭威士忌」打造2022年全新春節禮盒，保留各酒款經典配色，另以率性的品牌字樣帶出品牌自由不受限的精神，完美傳遞精品般的時尚視覺氛圍。

發源於蘇格蘭的威士忌品牌仕高利達傳承極致釀酒工藝，致力於打造各式經典酒款，近期更成為年輕世代的威士忌首選品牌，其細緻多樣的風味是廣受台灣消費者喜愛的關鍵因素，仕高利達坐擁蘇格蘭的絕佳氣候環境，並以與眾不同的風味深植人心。

楊士慶表示品飲仕高利達就像是在享受一首美好樂曲，能解放原有思緒讓創作靈感不斷湧現，鼻息間的威士忌香氣有如音樂旋律、舌尖上獨有的餘韻成為節奏，而咽喉間的風味則表現出音符力度，每一口皆值得細細品味，當金黃色酒體在口中撞擊的每個重音，都令人對這美好樂曲心醉神迷，讓人徜徉在每一口的風味變化。

品飲仕高利達12年蘇格蘭威士忌，彷彿是在聆聽紓壓的靈魂樂；此次新包裝特以酒款經典藍色搭配品牌霧面金屬色字樣，透過質感配色呈現低調沉穩氛圍。

品飲金雪莉蘇格蘭威士忌，像是在撥放動聽的輕搖滾般富饒玩味；新包裝採滿版品牌字樣彰顯率性氛圍，橘色外觀為春節注入全新活力氣息。

品飲金牌則如同在享受輕快緩步的鄉村樂，全金色的外包裝設計格外亮眼，相當符合年節送禮需求。此次推出的三款春節禮盒皆含有700毫升威士忌、50毫升威士忌與限量仕高利達威士忌杯。

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