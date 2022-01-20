「娶我吧！」珍妮佛羅培茲胸前挖洞辣成這樣當然yes

好萊塢巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與歐文威爾森（Owen Wilson）所主演的浪漫音樂喜劇「娶我吧！」（ Marry Me）上映在即，在片中載歌載舞大談戀愛的她，近日開始在個人Instagram（@JLO）賣力宣傳，不但率先釋出預告片段，也分享華麗的原聲帶主題主MV，甚至還將自己的健身影片也搭上remix版本，卯足全力打歌，同時讓人見識52歲的她維持火辣身材的過程。

昨日她更IG的限時動態上傳穿搭照，她身穿胸前挖洞的皮革內衣混搭多款寶格麗（BVLGARI）的項鍊、手環與戒指，包括設計本身就洋溢性感魅惑氣息的寶格麗蛇行系列珠寶Serpenti系列，並問粉絲究竟是加了皮外套好還是單穿好？讓粉絲選擇困難。除了白K金、玫瑰金、與璀璨鑽石，特地選擇鑲嵌深綠色孔雀石的彩色寶石作品，與淺褐色髮色和小麥色的健康肌膚完美搭配。 珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金單圈鑲鑽戒指，22萬800元。圖／寶格麗提供 珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG 珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG 珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG BVLGARI SERPENTI Eyes on Me系列玫瑰金孔雀石、藍寶石與鑽石項鍊，約58萬3,000。圖／寶格麗提供 BVGLARI SERPENTI系列白K金雙頭蛇鑲鑽手環，約83萬2,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金半鑲鑽手環，約26萬2,900元。圖／寶格麗提供 BVLGARI DIVAS’ DREAM系列玫瑰金孔雀石鑲鑽項鍊，約14萬9,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI SERPENTI VIPER系列白K金鑲鑽單圈手環中型款，約83萬2,000。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.ZERO1 ROCK系列黃K金鉚釘鑲鑽項鍊，約20萬6,400元。圖／寶格麗提供 珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG