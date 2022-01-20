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「娶我吧！」珍妮佛羅培茲胸前挖洞辣成這樣當然yes

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG、寶格麗提供
珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG、寶格麗提供

好萊塢巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與歐文威爾森（Owen Wilson）所主演的浪漫音樂喜劇「娶我吧！」（ Marry Me）上映在即，在片中載歌載舞大談戀愛的她，近日開始在個人Instagram（@JLO）賣力宣傳，不但率先釋出預告片段，也分享華麗的原聲帶主題主MV，甚至還將自己的健身影片也搭上remix版本，卯足全力打歌，同時讓人見識52歲的她維持火辣身材的過程。

昨日她更IG的限時動態上傳穿搭照，她身穿胸前挖洞的皮革內衣混搭多款寶格麗（BVLGARI）的項鍊、手環與戒指，包括設計本身就洋溢性感魅惑氣息的寶格麗蛇行系列珠寶Serpenti系列，並問粉絲究竟是加了皮外套好還是單穿好？讓粉絲選擇困難。除了白K金、玫瑰金、與璀璨鑽石，特地選擇鑲嵌深綠色孔雀石的彩色寶石作品，與淺褐色髮色和小麥色的健康肌膚完美搭配。

珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG
珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金單圈鑲鑽戒指，22萬800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金單圈鑲鑽戒指，22萬800元。圖／寶格麗提供
珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG
珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG
珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG
珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG
珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG
珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG
BVLGARI SERPENTI Eyes on Me系列玫瑰金孔雀石、藍寶石與鑽石項鍊，約58萬3,000。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI Eyes on Me系列玫瑰金孔雀石、藍寶石與鑽石項鍊，約58萬3,000。圖／寶格麗提供
BVGLARI SERPENTI系列白K金雙頭蛇鑲鑽手環，約83萬2,000元。圖／寶格麗提供
BVGLARI SERPENTI系列白K金雙頭蛇鑲鑽手環，約83萬2,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金半鑲鑽手環，約26萬2,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金半鑲鑽手環，約26萬2,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS’ DREAM系列玫瑰金孔雀石鑲鑽項鍊，約14萬9,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS’ DREAM系列玫瑰金孔雀石鑲鑽項鍊，約14萬9,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白K金鑲鑽單圈手環中型款，約83萬2,000。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列白K金鑲鑽單圈手環中型款，約83萬2,000。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1 ROCK系列黃K金鉚釘鑲鑽項鍊，約20萬6,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1 ROCK系列黃K金鉚釘鑲鑽項鍊，約20萬6,400元。圖／寶格麗提供
珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG
珍妮佛羅培茲配戴寶格麗珠寶秀出火辣好身材。圖／摘自IG

鑽石 健身 好萊塢

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