太監機器貓上工 故宮南院野爺鍋物防疫科技創意服務

故宮南院2年多前與BOT餐廳解約重新招標，由在地嘉義縣朴子市知名伴手禮「八野爺」及餐廳「北歐工坊」老闆吳品諭，取得經營權，重新打造新風貌的火鍋專賣店「野爺鍋物」，碰上疫情，經營辛苦，最近引進進口AI機器人，裝扮成可愛清朝太監貓，為客人送餐及帶位服務，科技創意服務成為新賣點，還可防疫減少接觸。

吳品諭委請朴子年輕刺繡藝師周讓廷，製作太監機器貓衣服，設計及刺繡花數個月，刺繡超過100萬針，工作人員下達口語指令，招喚機器貓為客人送餐、帶位服務，減少與客人的接觸，一舉兩得。

吳品諭說，因為疫情防疫期間，引進造價40萬元進口機器人，餐廳在故宮南院，特別把機器人打造成為太監貓送餐，再加上館內國寶翠玉白菜，太監貓送餐翠玉白菜鍋，顧客覺得非常新奇有趣。

太監機器貓上工，顧客可以進來享用國寶級的餐點：翠玉白菜鍋、慈禧最愛的萬壽菊花鍋，以及魚躍龍門鍋，許多客人及小朋友都非常喜歡太監機器人服務，許多遊客是為了專程來看它。

吳品諭說，餐廳去年本土疫情爆發，故宮南院減免租金，6名員工照常支薪；7年級生吳品諭嘉大美術系及體育研究所畢業，經營創意巧思不斷，因乾隆皇帝愛吃火鍋，舉辦火鍋盛宴，將故宮國寶古物融入餐食，有國寶鍋物翠玉白菜鍋，以「玉鰲魚花插」發想的「魚躍成龍鍋」，象徵魚躍龍門、金榜題名。