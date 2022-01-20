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史上最賣座音樂劇「鐘樓怪人」再度來台 學生滿千享九折再送藝FUN券

聯合新聞網 / 聯合數位文創
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》首度在台展開北高巡演。圖／聯合數位文創提供
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》首度在台展開北高巡演。圖／聯合數位文創提供

榮登金氏世界紀錄，史上最賣座音樂劇「鐘樓怪人」今年再度來台！這回主辦單位配合文化部活動，祭出只要具中華民國學校學籍之在學學生身分者，即日起至三月三十一日，購票金額達一仟元（含）以上，除票價九折優惠外，文化部再加碼回饋一佰元數位藝FUN券(最高回饋六佰元)，讓學生更貼近藝文表演！

原訂去年演出的「鐘樓怪人」因受疫情升溫影響延期演出，經主辦單位與國外製作、台灣場地三方積極溝通後，「鐘樓怪人」今年將重返台灣，首度於北、高雙城巡演17場，成為首次進軍高雄衛武營國家歌劇院的法文音樂劇，讓南部的觀眾也能一睹史上最賣座音樂劇「鐘樓怪人」。高雄場票券已於去年底銷售一空，台北場票券僅剩不到最後2成！呼籲喜愛音樂劇的觀眾盡快把握此次難得的機會。

由聯合數位文創主辦之經典法文音樂劇「鐘樓怪人」於今年四月八日至四月十七日在台北流行音樂中心、四月廿七日至五月一日在高雄衛武營國家歌劇院演出。感謝共同贊助 LEXUS鼎力相助，LEXUS長期致力於藝文活動贊助，希望帶給顧客EXPERIENCE AMAZING的尊榮感受。客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），購票請上udn售票網

音樂劇 國家歌劇院 衛武營

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