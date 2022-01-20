曾二度來台 「聖羅蘭」男星加斯帕德尤利爾傳意外過世

時尚圈意外消息頻傳，曾經在電影《巴黎聖羅蘭》中飾演傳奇設計大師Yves Saint Laurent的法國男星加斯帕德尤利爾（Gaspard Ulliel），在巴黎時間1月19日驚傳因為滑雪事故過世，享年37歲。

據外媒報導，加斯帕德尤利爾是在阿爾卑斯山發生與另一位滑雪者相撞的意外，頭部重傷，隨後被直升機載往格勒諾布爾的醫院急救，但最終不治身亡。

加斯帕德尤利爾從影以來參演過《巴黎，我愛你》、《人魔崛起》等作品，曾憑藉《未婚妻的漫長等待》獲得凱撒電影獎「最有希望演員獎」，更曾以《不過就是世界末日》獲得第42屆凱薩獎最佳男主角。他在《巴黎聖羅蘭》中將Yves Saint Laurent大師詮釋地惟妙惟肖，讓人印象深刻。此外，他同時也備受時尚品牌青睞，曾任香奈兒藍色男性系列香水、高級製表「Monsieur de CHANEL」腕表系列代言人，登上過許多時尚雜誌封面。更曾在2012年來台為香奈兒小黑外套展助陣，也曾受金馬影展之邀於2014年抵台宣傳電影。