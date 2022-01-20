聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾二度來台 「聖羅蘭」男星加斯帕德尤利爾傳意外過世
時尚圈意外消息頻傳，曾經在電影《巴黎聖羅蘭》中飾演傳奇設計大師Yves Saint Laurent的法國男星加斯帕德尤利爾（Gaspard Ulliel），在巴黎時間1月19日驚傳因為滑雪事故過世，享年37歲。
據外媒報導，加斯帕德尤利爾是在阿爾卑斯山發生與另一位滑雪者相撞的意外，頭部重傷，隨後被直升機載往格勒諾布爾的醫院急救，但最終不治身亡。
加斯帕德尤利爾從影以來參演過《巴黎，我愛你》、《人魔崛起》等作品，曾憑藉《未婚妻的漫長等待》獲得凱撒電影獎「最有希望演員獎」，更曾以《不過就是世界末日》獲得第42屆凱薩獎最佳男主角。他在《巴黎聖羅蘭》中將Yves Saint Laurent大師詮釋地惟妙惟肖，讓人印象深刻。此外，他同時也備受時尚品牌青睞，曾任香奈兒藍色男性系列香水、高級製表「Monsieur de CHANEL」腕表系列代言人，登上過許多時尚雜誌封面。更曾在2012年來台為香奈兒小黑外套展助陣，也曾受金馬影展之邀於2014年抵台宣傳電影。
據了解，加斯帕德尤利爾生前最後一部參演作品是迪士尼即將上映的影集《月光騎士Moon Knight》。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言