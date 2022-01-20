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現場搶先看！DON DON DONKI忠孝新生店今開幕 4家特色飲食攤位必吃

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「DON DON DONKI」台灣二號店舖位於新落成的希望園區大樓地下1樓。記者黃筱晴／攝影
「DON DON DONKI」台灣二號店舖位於新落成的希望園區大樓地下1樓。記者黃筱晴／攝影

西門店開幕滿周年之際，以供應日本特色商品聞名海內外的「DON DON DONKI」宣布於1月20日插旗有台灣秋葉原之稱的忠孝新生商圈，開立台灣第二號店鋪「DON DON DONKI忠孝新生店」，除了一店原有特色的美妝、家居雜貨、食品、生鮮熟食區之外，更新增日本工藝專區，以及現烤日式糰子的MOCCHI-MOCHI、稻荷壽司玉屋、現烤和牛串專賣攤位牛串近藤，以及販售大福的專賣店彩食健美、現烤鹿兒島地瓜等專櫃攤位，讓消費者買得盡興又吃得滿足。

「DON DON DONKI」台灣二號店舖位於新落成的希望園區大樓地下1樓，單樓層面積共1,540平方公尺，店內商品陳列方式明顯比西門店寬敞許多，除了保有一貫的活潑氛圍外，還特別注入了日本傳統工藝風格，賣場中可以見到鳥居、面具與達摩等和風元素外，收銀台還引入電車山手線的概念裝飾、賣場入口還有DONPEN與秋田犬並立的大型裝置，濃濃的日式風情，與品牌特色的「壓縮陳列法」，在這個不能出國旅遊的時刻，特別值得進來感受一下秒飛到日本的獨特氛圍。

歡慶開幕，DON DON DONKI忠孝新生店特別推出多款獨家、下殺折扣商品，包括獨家販售的肌美精3D面膜組、ALLIE明星防曬限量組下殺3.5折，3條只要促銷價799元，正負零±0摺疊式吹風機促銷價千元有找，零食區則是有獨家販售樂天小熊餅環保袋組，5種圖樣購物袋內含巧克力、草莓口味小熊餅，特價299元限量推出。而去年狂賣的麝香葡萄、熊本草莓這次當然也沒缺席，日本知名長野縣麝香葡萄糖度接近20度，一大串特價899元；而滿滿的熊紅草莓之外，同步推出佐賀縣白草莓，雪白的外觀，還帶有淡淡的牛奶香和水蜜桃般的口感，季節限定的珍稀水果，消費者一定要把握機會購買。

而新增的日本工藝區，除了引進一整套日本設計傳統武士盔甲服做為店鋪一大亮點之外，還有新年超應景的各種尺寸祈願達摩像，有多種尺寸、顏色，適合作為開幕、金榜題名、高票當選的贈禮，送禮自用兩相宜。

「DON DON DONKI忠孝新生店將於1月20日上午10點正式開幕，來店消費單筆滿3,000元，即可獲得印有DONPEN的限量帆布袋乙個，數量有限，贈完為止，1月31日前還有多款開幕限定超殺優惠商品等消費者來挖寶。

【DON DON DONKI忠孝新生店店鋪資訊】

營業時間：24小時

地址：台北市中正區八德路一段55號地下1樓

交通方式：捷運忠孝新生站1號、4號出口，步行約5分鐘

DON DON DONKI忠孝新生店店內設置了和牛專區。記者黃筱晴／攝影
DON DON DONKI忠孝新生店店內設置了和牛專區。記者黃筱晴／攝影
DON DON DONKI忠孝新生店單樓層面積共1,540平方公尺，走到更寬敞，逛起來更舒適。記者黃筱晴／攝影
DON DON DONKI忠孝新生店單樓層面積共1,540平方公尺，走到更寬敞，逛起來更舒適。記者黃筱晴／攝影
琳琅滿目的日式入浴劑，價格都相當實惠。記者黃筱晴／攝影
琳琅滿目的日式入浴劑，價格都相當實惠。記者黃筱晴／攝影
販售各式當季水果大福的彩食健美大福專賣店。記者黃筱晴／攝影
販售各式當季水果大福的彩食健美大福專賣店。記者黃筱晴／攝影
稻荷壽司玉屋主打特色黑糖、柚子口味豆皮。記者黃筱晴／攝影
稻荷壽司玉屋主打特色黑糖、柚子口味豆皮。記者黃筱晴／攝影
日本設計傳統武士盔甲服（黑），售價315,000元。記者黃筱晴／攝影
日本設計傳統武士盔甲服（黑），售價315,000元。記者黃筱晴／攝影
除了單串的麝香葡萄，這次也有小盒裝、果凍杯等貼心的份量設計。記者黃筱晴／攝影
除了單串的麝香葡萄，這次也有小盒裝、果凍杯等貼心的份量設計。記者黃筱晴／攝影
DON DON DONKI忠孝新生店1月20日早上10點盛大開幕。記者黃筱晴／攝影
DON DON DONKI忠孝新生店1月20日早上10點盛大開幕。記者黃筱晴／攝影
正負零±0摺疊式吹風機促銷價千元有找。記者黃筱晴／攝影
正負零±0摺疊式吹風機促銷價千元有找。記者黃筱晴／攝影
祈願達摩像有多種尺寸、顏色，適合作為慶祝賀禮。記者黃筱晴／攝影
祈願達摩像有多種尺寸、顏色，適合作為慶祝賀禮。記者黃筱晴／攝影
販售現烤日式糰子的MOCCHI-MOCHI，共推出8款不同口味，每串65元。記者黃筱晴／攝影
販售現烤日式糰子的MOCCHI-MOCHI，共推出8款不同口味，每串65元。記者黃筱晴／攝影
現烤和牛串專賣攤位牛串近藤。記者黃筱晴／攝影
現烤和牛串專賣攤位牛串近藤。記者黃筱晴／攝影
現在正是草莓季，店內有相當多樣化的草莓季節限定商品。記者黃筱晴／攝影
現在正是草莓季，店內有相當多樣化的草莓季節限定商品。記者黃筱晴／攝影
獨家販售樂天小熊餅環保袋組，5種圖樣購物袋內含巧克力、草莓口味小熊餅，特價299元限量推出。記者黃筱晴／攝影
獨家販售樂天小熊餅環保袋組，5種圖樣購物袋內含巧克力、草莓口味小熊餅，特價299元限量推出。記者黃筱晴／攝影
賣場的「希望之樹」區，下方3層商品任選2件75元。記者黃筱晴／攝影
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「DON DON DONKI忠孝新生店」首度加入4種美食專櫃攤位。圖／DON DON DONKI提供
「DON DON DONKI忠孝新生店」首度加入4種美食專櫃攤位。圖／DON DON DONKI提供
賣場除了滿滿的熊紅草莓，同步推出佐賀縣白草莓，雪白的外觀，還帶有淡淡的牛奶香和水蜜桃般的口感。記者黃筱晴／攝影
賣場除了滿滿的熊紅草莓，同步推出佐賀縣白草莓，雪白的外觀，還帶有淡淡的牛奶香和水蜜桃般的口感。記者黃筱晴／攝影
DON DON DONKI獨家限量販售Hello Kitty版休足時間。記者黃筱晴／攝影
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店內注入了日本傳統工藝風格，賣場中可以見到鳥居、面具與達摩等和風元素。記者黃筱晴／攝影
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