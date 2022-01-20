現場搶先看！DON DON DONKI忠孝新生店今開幕 4家特色飲食攤位必吃

西門店開幕滿周年之際，以供應日本特色商品聞名海內外的「DON DON DONKI」宣布於1月20日插旗有台灣秋葉原之稱的忠孝新生商圈，開立台灣第二號店鋪「DON DON DONKI忠孝新生店」，除了一店原有特色的美妝、家居雜貨、食品、生鮮熟食區之外，更新增日本工藝專區，以及現烤日式糰子的MOCCHI-MOCHI、稻荷壽司玉屋、現烤和牛串專賣攤位牛串近藤，以及販售大福的專賣店彩食健美、現烤鹿兒島地瓜等專櫃攤位，讓消費者買得盡興又吃得滿足。

「DON DON DONKI」台灣二號店舖位於新落成的希望園區大樓地下1樓，單樓層面積共1,540平方公尺，店內商品陳列方式明顯比西門店寬敞許多，除了保有一貫的活潑氛圍外，還特別注入了日本傳統工藝風格，賣場中可以見到鳥居、面具與達摩等和風元素外，收銀台還引入電車山手線的概念裝飾、賣場入口還有DONPEN與秋田犬並立的大型裝置，濃濃的日式風情，與品牌特色的「壓縮陳列法」，在這個不能出國旅遊的時刻，特別值得進來感受一下秒飛到日本的獨特氛圍。

歡慶開幕，DON DON DONKI忠孝新生店特別推出多款獨家、下殺折扣商品，包括獨家販售的肌美精3D面膜組、ALLIE明星防曬限量組下殺3.5折，3條只要促銷價799元，正負零±0摺疊式吹風機促銷價千元有找，零食區則是有獨家販售樂天小熊餅環保袋組，5種圖樣購物袋內含巧克力、草莓口味小熊餅，特價299元限量推出。而去年狂賣的麝香葡萄、熊本草莓這次當然也沒缺席，日本知名長野縣麝香葡萄糖度接近20度，一大串特價899元；而滿滿的熊紅草莓之外，同步推出佐賀縣白草莓，雪白的外觀，還帶有淡淡的牛奶香和水蜜桃般的口感，季節限定的珍稀水果，消費者一定要把握機會購買。

而新增的日本工藝區，除了引進一整套日本設計傳統武士盔甲服做為店鋪一大亮點之外，還有新年超應景的各種尺寸祈願達摩像，有多種尺寸、顏色，適合作為開幕、金榜題名、高票當選的贈禮，送禮自用兩相宜。

「DON DON DONKI忠孝新生店將於1月20日上午10點正式開幕，來店消費單筆滿3,000元，即可獲得印有DONPEN的限量帆布袋乙個，數量有限，贈完為止，1月31日前還有多款開幕限定超殺優惠商品等消費者來挖寶。

【DON DON DONKI忠孝新生店店鋪資訊】

營業時間：24小時

地址：台北市中正區八德路一段55號地下1樓