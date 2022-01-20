聯合稽查物價 法務部：八方雲集、孫東寶響應

法務部19日晚間表示，跨部會「物價聯合稽查小組」連日稽查食品業者漲價原因，並與業者溝通後，目前連鎖品牌「八方雲集」、「孫東寶」等業者決定以緩漲、調降價格或優惠等方式善盡企業責任。

法務部表示，稽查小組自2021年12月10日成立以來，陸續完成稽查28家下游連鎖餐飲業者、41家中上游供應商，有效平穩物價波動。

法務部說，「八方雲集」宣布自今年1月25日至31日提供生鮮水餃9折優惠，「孫東寶台式牛排」於農曆年前及過年期間提供全品項內用95折、外帶9折優惠。

法務部表示，已有多家企業積極配合稽查，也透過緩漲、調降價格或優惠響應穩定物價政策。

法務部說，年關將近，聯合稽查小組仍會加強稽查，持續溯源，近兩日各現場再稽查1家上游供應商，防範及遏止哄抬物價行為。