港澳米其林2022 國際名廚江振誠領銜的川江月蟬聯二星

第14版的《香港澳門米其林指南》今天公布，香港共有71間餐廳獲頒星級肯定，澳門則有15間；其中有11間餐廳是新獲得或晉升為星級。由國際名廚江振誠擔任創意廚藝總監的澳門永利皇宮「川江月」，今年無懼疫情影響，第三度獲得二星榮耀。

江振誠領銜的永利皇宮「川江月」，透過嶄新概念及當代手法，演繹精髓薈萃之川菜，於2020年首度拿下二星肯定，今年是連續第三度獲得二星；這也是江振誠旗下餐廳繼「Restaurant ANDRE」、「Burnt Ends」、「RAW」以及「Zen」之後，第五間獲得米其林榮耀肯定的餐廳。

「欣圖軒」和「Octavium」今年晉升二星。圖／摘自米其林官網。

除了「川江月」備受國人矚目之外，在香港與澳門的17間二星餐廳當中，有兩家新二星餐廳。分別是由奧地利大廚Roland Schuller與德籍大廚Bjoern Alexander所主理的「Octavium」，以義大利經典料理，獲得二星肯定；以及粵菜食府「欣圖軒」，透過扎實的中式烹飪技巧、上乘食材與現代化的擺盤，順利晉升二星。

在9間新一星餐廳中，有5間是第一次獲得星級肯定，有4間餐廳晉升一星。

「鑄．鐵板燒」、「Belon」和「Hansik Goo」搬遷後入選《香港澳門米其林指南2022》，獲得一星。圖／摘自米其林官網。

菜式根植於法式技巧的「Belon」，搬遷之後被米其林評審員描述為「更具張力與層次感」，順利拿下一星。

首爾米其林二星餐廳「Mingles」的主廚兼業主姜珉求（Kang Mingoo）在海外的首間分店「Hansik Goo」，菜色融合了傳統韓國廚房的元素與歷久彌新經典的創意詮釋，獲得匿名米其林評審員的青睞登上星榜。

「鑄．鐵板燒」在搬遷後持續提供頂尖的餐飲體驗，使用從北海道到法國上乘食材以及提供更精緻的酒單選擇，為食客帶來更具感官體驗的料理。

「Sushi Wadatsumi」和「Whey」獲得米其林一星。圖／摘自米其林官網。

之前名為「Ginza Iwa」的「Sushi Wadatsumi」，新加坡大廚Barry Quek最新打造的「Whey」，也是今年的新一星餐廳。

「Chaat」和「Mono」晉升一星。圖／摘自米其林官網。

擅長來自印度各地方經典菜的「Chaat」、以大膽鮮明風味呈現拉丁美洲食材的「Mono」、擅長粵菜經典的「家全七福」，以及專精於寧波料理的「甬府」，則是4間晉升一星的餐廳。

粵菜餐廳「家全七福」和主打寧波菜的「甬府」均晉升一星。圖／摘自米其林官網。

在綠星餐廳方面，今年共有3家餐廳獲得綠星。香港的「Roganic」與澳門的「澳門旅遊學院教學餐廳」今年持續獲頒綠星。由大廚Richard Ekkebus主理的米其林二星餐廳Amber，則是今年新獲頒綠星的餐廳。

由大廚 Richard Ekkebus（左）主理的米其林二星餐廳「Amber」，獲頒米其林綠星。圖／摘自米其林官網。

◎香港

．7 間三星餐廳

．12 間二星餐廳（包括 2 間晉升）

．52 間一星餐廳（包括 5 間新入選、4 間晉升）

．64 間必比登推介食肆（包括 5 間新入選、2 間晉升）

．15間街頭小吃米其林推薦餐廳（包括 2 間新入選）

．49間米其林推薦餐廳

．2 間米其林綠星餐廳（包括 1 間新入選）

◎澳門

．3 間三星餐廳

．5 間二星餐廳

．7 間一星餐廳

．7 間必比登推介店家

．8間街頭小吃米其林推薦餐廳

．20間米其林推薦餐廳（包括 1 間新入選）

．1 間米其林綠星餐廳