緊抱潮流市場！LVMH集團再買高端潮牌股份、Bally設計師也出身街牌

Gap宣布YZY與Balenciaga跨界，由設計師Demna Gvasalia與Kanye West來主持品牌走向。圖／Gap提供

去年7月，以收購品牌聞名的LVMH奢侈品集團，買下了已故設計師Virgil Abloh所創立的高端潮牌Off-White逾6成股份，還邀請他成為集團的核心經營層的一員，引起市場譁然。然而今年，LVMH集團再度收購另一高端潮牌Aimé Leon Dore部分股權，雖沒有透露佔比多少，但無庸置疑的是，未來的消費主力關鍵字就是「潮流」。

潮流的市場有多大？沒有人能預估，但對於精品集團而言，這就像是一片新藍海。因為過去以精品、酩酒和高級酒店為主的LVMH集團，在2021年首度納入潮牌，說明消費取向正在變化。根據WWD的報導，今年LVMH則是又再出手，購下2014年才成立的高端潮牌Aimé Leon Dore部分股權，就是看好了市場的無限潛力。

擔任品牌經營者兼創意總監的Teddy Santis在短短數年間，就陸續讓Aimé Leon Dore與Clarks和Woolrich、Timberland合作過；他個人更於今年將上任New Balance Made in USA系列設計師。因為對喜愛潮流文化的消費者有著指標性影響力，因此也才會讓LVMH集團青睞買下部分股權。

美籍設計師Rhuigi Villaseñor擔任Bally下一任的品牌創意總監。圖／摘自Bally臉書

而瑞士老牌Bally也在近期邀請了美籍設計師Rhuigi Villaseñor擔任下一任的品牌創意總監，對一家擁有百年歷史的公司而言是個重大的變化。因在此之前，Bally已經5年沒有主設計師坐鎮，而Rhuigi Villaseñor更是洛杉磯街頭品牌Rhude的創始人，這樣的選擇可謂大膽。身為菲律賓移民的Rhuigi Villaseñor也透露，對即將推出的新系列，也將帶有他獨特的移民者觀點。但不難想像，Bally會做這項決定，就是想藉設計師的魅力與話題，強化品牌在社群上的表現。

另外，Gap和饒舌歌手Kanye West所合作創立的「YZY」品牌，自去年開始只推出了不同配色的羽絨外套與連帽上衣，幾乎設計可言，但一上市就被秒殺。而不久前，Gap也宣布YZY還會與高級時裝品牌Balenciaga跨界，由設計師Demna Gvasalia與Kanye West來主持品牌走向，依舊話題滿滿。