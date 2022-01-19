走過顛簸2021新光三越吳昕陽從「微笑力量」找到正能量

百貨龍頭新光三越去年因疫情嚴峻變化經過數個月的營收驟減，雖然第四季人氣與買氣逐漸回神，2021全年營收出現近幾年少見的衰退，但新光三越副董事長吳昕陽仍正面以待。吳昕陽表示，去年雖然辛苦艱困但仍是豐富的一年，最近疫情又有變化，大家都說新的一年「萬象更新」，新光三越一定會正面面對挑戰，一定更好、更新。他也強調，新光三越跨足Outlet市場的高雄「SKM Park」，會在1月26日如期試營運，插旗台北東區的「新光三越Diamond Towers」目前招商達8成，也預計在今年12月見客。

遭遇去年疫情升級三級警戒的不可抗力因素，新光三越2021全年營收達797億，年減1.3%，雖然是新光三越近年來的久違衰退，但吳昕陽仍感念所有同仁與同業的辛苦。面對2022疫情的未知，他強調新光三越一定會正面面對挑戰，加上今年新光三越持續共有41個項目的改裝，以及近年持續深耕的會員經濟與skm points、skmpay、skm online多種數位工具加乘，今年目標仍向前看，訂下新光三越全年業績830億元目標（不含SKM Park、Diamond Towers），較去年成長4%。

雖然疫情的挑戰讓人應接不暇，吳昕陽分享他的正能量來源，他在去年12月底時經過香堤大道看到好多人在拍照，「我看到很多微笑，這些微笑是給我們面對挑戰的動力，如果百貨是提供幸福感的場域，那就是我們存在的價值了，我看到這個畫面很感動。」同仁也透露，吳昕陽那時站在那足足一個小時看眾人開心的模樣，也特別交代原本定時啟動的飄雪，不間斷的飄雪一小時，帶給人來人往的民眾不中斷的雪花驚喜。