根本是街邊的大型繪本！愛馬仕推出全新藝術家櫥窗

無論你是喜歡買東西或是熱愛櫥窗購物（window shopping），時尚品牌精心打造的陳列與裝飾總能帶來很重要的第一眼印象，營造出某種特殊的逛街氛圍。愛馬仕近日就邀請到法國藝術家Pierre Seinturier先生為遠東SOGO百貨復興館的愛馬仕專門店創作藝術家櫥窗，他透過童話風格濃厚的裝置描繪家人間溫暖親情和冬季假期裡的冒險故事，宛如街邊的大型繪本，展現出幸福氛圍。

Pierre Seinturier是一位居住在巴黎的藝術家，他所創作的藝術作品混合了不同媒材，並擅於通過景觀雕塑和有機構圖的敘述手法來呈現，從中可以感受到取材於1960年代美國現代藝術和電影的風格。他本次為愛馬仕打造的藝術家櫥窗名為「節慶團聚」，以素描、彩色繪畫敘述了兩位主角為與家人團聚所經歷的一段冒險之旅，共有3幕故事，一切從位於一樓大門兩側的櫥窗展開。以深深淺淺的綠色調所描繪地的蒼鬱山林、覆蓋著皚皚白雪的山景開啟旅程，深秋時節的陽光暖暖地灑進了入口右側的櫥窗，主角們整裝待發準備去見親朋好友以及與家人們一起共度寒冬假期。旅程在入口左側的櫥窗中持續向前，主角們必須要穿越結冰的湖面才能抵達目的地。