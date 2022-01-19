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芳朵海陸鍋現省2368！肉多多3款團圓鍋 重啟宵夜時段

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肉多多「虎哩好福氣」套餐匯聚海陸食材，每套2,688元。圖／樂多多提供
肉多多「虎哩好福氣」套餐匯聚海陸食材，每套2,688元。圖／樂多多提供

迎接虎年新氣象，「芳朵法式麻辣鍋」推出「新春海陸套餐」，除了有15oz的活菌豬外，還提供15oz的日本北海道A5和牛（亦可替換伊比利豬或木紋松阪朱拼盤）。同時套餐也安排海鮮圓舞曲，一次可以品嚐到巴拿馬ＱＱ蝦、馬來西亞海白蝦、透抽、九孔鮑、鮭魚、曼波魚、雕魚、蛤蜊等多種海鮮，還有川味果香塔塔嫩肉、小農綜合蔬菜盤以及綜合手工餃等餐點，每套原價6,888元，優惠價4,520元，約享66折優惠。

肉多多火鍋則是看好民眾在家吃鍋過年的需求，推出3款外帶團圓鍋方案，其中更與「台菜王子」黃景龍主廚攜手，研發出「龍王麻辣湯」作為湯底選擇之一，標榜使用獨門秘方加上多種辛香料食材，讓民眾享受不同的麻辣風味。

本次肉多多的團圓套餐，均適合4～6人共享。「虎哩肉福氣」內含雪花牛腹肉500g、活力梅花豬500g、氣冷雞600g，每套1,288元；「虎哩海福氣」含有青龍、小卷、蛤蜊、小白蝦、巴沙魚片，每套1,888元；「虎哩好福氣」則有雪花牛腹肉500g、活力梅花豬500g、氣冷雞600g、青龍、小卷、蛤蜊、小白蝦、巴沙魚片，每套2,688元。每款套餐可從龍王麻辣湯、蒜頭雞白湯、爆炒海味石頭湯中3選2，另有紅通通麻辣鴨血、滿福好料拼盤2選1，雙人招財菜盤加購價100元。

除了團圓套餐外，肉多多火鍋也重啟宵夜餐期，來店消費即可兌換樂多多會員APP發放的「狂嗑券」，內容有好禮10選1，晚間10點至凌晨2點使用還可以增量50%。

「芳朵法式麻辣鍋」推出「新春海陸套餐」，每套原價6,888元，優惠價4,520元。圖／芳朵法式麻辣鍋提供
「芳朵法式麻辣鍋」推出「新春海陸套餐」，每套原價6,888元，優惠價4,520元。圖／芳朵法式麻辣鍋提供

套餐 肉多多 火鍋

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