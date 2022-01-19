聽新聞
test
0:00 / 0:00
過年打麻將熬夜不怕貓熊眼！RéVive晚安眼膜推虎年版
許多名媛貴婦們最愛的是保養議題，每當過年期間，為了與好姊妹們相聚、為父母守歲熬夜，隔天必出熊貓眼。頂級保養品牌RéVive在過年前夕，推出撫紋有感的眼紋小熨斗「賦活晚安眼膜」，就算過年打麻將也不擔心眼睛疲累導致的乾澀皺紋，讓雙眼依舊電力飽滿，手氣跟著旺起來。
邁入25周年的頂級保養品牌RéVive，銜接藝術與東方傳統文化做結合，與賦活晚安眼膜激盪出新的限量包裝「花團錦簇迎金虎限定版」，結合象徵貴氣與喜氣的百花之王「牡丹」與金燦梅花，讓妳在春節氛圍人氣與手氣同時守護的頂級電眼聖品。
在外盒的設計中印製牡丹、梅花等圖騰搭配著金色福虎，輔以RéVive logo飾以燈籠般的金色流蘇，將東方物件賦以當代新的藝術詮釋，並傳遞財富與幸福滿滿的祝福之意，為整體增添十足典雅的年節韻味，不只送禮體面，自用也讓妳綻放新春好光采。
RéVive特別推出多重新春獻禮，即日起至1月23日，於專櫃購買任一商品，送RéVive 2022限量紅包袋」，購買任二件RéVive商品，即可免費獲得「新春開運紅絲絨禮盒」包裝服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言