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夏姿首間男裝專門店開幕 新春期間變身「紅」運快閃店
夏姿．陳全球首間男裝概念店（SHIATZY MEN）正式開幕，品牌也以年味濃厚的「全紅」色系，為整個店面換上新春快閃店的模樣，包括男、女、童裝都以東方紅來妝點，並推出期間限定棉襖，呈現新春期間的喜氣。
SHIATZY MEN男裝店選址台北大安區，從服裝、店內裝潢、家具擺設，都以男士專屬購物空間為概念打造，陳列最新單品。裝潢由澳洲設計公司Layan Design Group的Johannes Hartfuss執掌，將東方文化注入西式輪廓，牆面使用沈穩內斂的午夜藍，玻璃夾層花窗、三角柱陳列，則來自宋代窗櫺的三角元素，店內隱密空間營造置身自宅的舒適感，選用THE RUG COMPANY灰白地毯、POLIFORM單人沙發，增添空間層次與景深。
即日起至2月28日，外牆以Pop Art手法潑灑紅色顏料塑造新春快閃店模式，店內匯集夏姿紅色男、女裝，包括男裝長版金屬緹花外套，以及中式立領刺繡、當代抽象印花兩件新春限定的襯衫，前者以梅花作為細緻刺繡圖樣，後者繡上夏姿創立的1978數字，代表著傳統與傳承，女裝棉襖則以迎春花為題，在中式立領點綴蕾絲飾邊，是新穎的細節設計。
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