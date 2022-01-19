快訊

34.9萬劑莫德納沒了！第21輪預約時程曝光 年後開打

婦人打第3劑莫德納兩天「呼吸困難」過世 解剖死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏姿首間男裝專門店開幕 新春期間變身「紅」運快閃店

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
2月28日前，夏姿男裝專門店以新春紅色系快閃單品為主。圖／夏姿提供
2月28日前，夏姿男裝專門店以新春紅色系快閃單品為主。圖／夏姿提供

夏姿．陳全球首間男裝概念店（SHIATZY MEN）正式開幕，品牌也以年味濃厚的「全紅」色系，為整個店面換上新春快閃店的模樣，包括男、女、童裝都以東方紅來妝點，並推出期間限定棉襖，呈現新春期間的喜氣。

SHIATZY MEN男裝店選址台北大安區，從服裝、店內裝潢、家具擺設，都以男士專屬購物空間為概念打造，陳列最新單品。裝潢由澳洲設計公司Layan Design Group的Johannes Hartfuss執掌，將東方文化注入西式輪廓，牆面使用沈穩內斂的午夜藍，玻璃夾層花窗、三角柱陳列，則來自宋代窗櫺的三角元素，店內隱密空間營造置身自宅的舒適感，選用THE RUG COMPANY灰白地毯、POLIFORM單人沙發，增添空間層次與景深。

即日起至2月28日，外牆以Pop Art手法潑灑紅色顏料塑造新春快閃店模式，店內匯集夏姿紅色男、女裝，包括男裝長版金屬緹花外套，以及中式立領刺繡、當代抽象印花兩件新春限定的襯衫，前者以梅花作為細緻刺繡圖樣，後者繡上夏姿創立的1978數字，代表著傳統與傳承，女裝棉襖則以迎春花為題，在中式立領點綴蕾絲飾邊，是新穎的細節設計。

夏姿新春系列推出兩款限定男裝襯衫，其中的抽象圖案款繡上了夏姿創立的1978數字。圖／夏姿提供
夏姿新春系列推出兩款限定男裝襯衫，其中的抽象圖案款繡上了夏姿創立的1978數字。圖／夏姿提供
夏姿男裝專門店的玻璃夾層花窗、三角柱陳列，靈感來自宋代窗櫺的三角元素。圖／夏姿提供
夏姿男裝專門店的玻璃夾層花窗、三角柱陳列，靈感來自宋代窗櫺的三角元素。圖／夏姿提供
2月28日前，夏姿男裝專門店以新春紅色系快閃單品為主。圖／夏姿提供
2月28日前，夏姿男裝專門店以新春紅色系快閃單品為主。圖／夏姿提供
夏姿男裝店的配件陳列，在農曆春節期間換上紅色系的款式。圖／夏姿提供
夏姿男裝店的配件陳列，在農曆春節期間換上紅色系的款式。圖／夏姿提供
男款中式立領夾克，37,800元。圖／夏姿提供
男款中式立領夾克，37,800元。圖／夏姿提供
夏姿全球首家男裝專門店的常態裝潢，牆面使用沈穩內斂的午夜藍。圖／夏姿提供
夏姿全球首家男裝專門店的常態裝潢，牆面使用沈穩內斂的午夜藍。圖／夏姿提供
夏姿新春系列推出兩款限定男裝襯衫，其中一件立領剪裁、以梅花作為細緻刺繡圖樣。圖／夏姿提供
夏姿新春系列推出兩款限定男裝襯衫，其中一件立領剪裁、以梅花作為細緻刺繡圖樣。圖／夏姿提供
夏姿男裝專門店外牆以Pop Art手法潑灑紅色顏料，在2月28日以前推出新春快閃。圖／夏姿提供
夏姿男裝專門店外牆以Pop Art手法潑灑紅色顏料，在2月28日以前推出新春快閃。圖／夏姿提供

夏姿 快閃

延伸閱讀

瑪莉珍鞋還有手表功能？FENDI新男裝將你穿出精緻優雅

好羨慕台中人！親民價入手The North Face絕版聯名、限定系列外套

吳姍儒「性感露肚」大聊爆買衛生紙、監視器 還邀大家來快閃店買衣送衣

巧媳曾之喬傳授「長輩催生」100分回答 「金迷信」楊勇緯逛Dior Vibe快閃店被自己帥到

相關新聞

芳朵海陸鍋現省2368！肉多多3款團圓鍋 重啟宵夜時段

迎接虎年新氣象，「芳朵法式麻辣鍋」推出「新春海陸套餐」，除了有15oz的活菌豬外，還提供15oz的日本北海道A5和牛（亦...

過年打麻將熬夜不怕貓熊眼！RéVive晚安眼膜推虎年版

許多名媛貴婦們最愛的是保養議題，每當過年期間，為了與好姊妹們相聚、為父母守歲熬夜，隔天必出熊貓眼。頂級保養品牌RéViv...

夏姿首間男裝專門店開幕 新春期間變身「紅」運快閃店

夏姿．陳全球首間男裝概念店（SHIATZY MEN）正式開幕，品牌也以年味濃厚的「全紅」色系，為整個店面換上新春快閃店的...

消耗卡路里賺回Apple Watch 永豐攜手蘋果、燦坤推卡友專屬健康方案

疫情時期，「健康」成為全民關注的重要議題，而想要持之以恆維持運動習慣，穿戴式裝置更是現代人不可或缺的重要幫手。為鼓勵消費...

陳柏霖只要負責帥就好！主理潮牌聯名款plain-me線下獨賣

由男星陳柏霖擔任負責人的潮牌ANOWHEREMAN和設計師品牌Plateau Studio首次合作，推出「PLANWN」...

500盤／只有3天！台菜教母黃婉玲限量年菜微風南山快閃

在首屆「500盤」獲得2個盤子肯定的台菜教母黃婉玲，過去在網路快閃販售老台菜都是秒殺，為了讓更多饕客能夠細品老台菜精華，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。