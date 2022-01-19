夏姿首間男裝專門店開幕 新春期間變身「紅」運快閃店

夏姿．陳全球首間男裝概念店（SHIATZY MEN）正式開幕，品牌也以年味濃厚的「全紅」色系，為整個店面換上新春快閃店的模樣，包括男、女、童裝都以東方紅來妝點，並推出期間限定棉襖，呈現新春期間的喜氣。

SHIATZY MEN男裝店選址台北大安區，從服裝、店內裝潢、家具擺設，都以男士專屬購物空間為概念打造，陳列最新單品。裝潢由澳洲設計公司Layan Design Group的Johannes Hartfuss執掌，將東方文化注入西式輪廓，牆面使用沈穩內斂的午夜藍，玻璃夾層花窗、三角柱陳列，則來自宋代窗櫺的三角元素，店內隱密空間營造置身自宅的舒適感，選用THE RUG COMPANY灰白地毯、POLIFORM單人沙發，增添空間層次與景深。