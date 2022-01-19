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消耗卡路里賺回Apple Watch 永豐攜手蘋果、燦坤推卡友專屬健康方案

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
永豐銀行即日起與蘋果、燦坤2大品牌推出永豐SPORT卡友專屬「Earn Your Apple Watch」方案，打造全方位健康運動生態圈。圖／摘自永豐銀行活動官網
永豐銀行即日起與蘋果、燦坤2大品牌推出永豐SPORT卡友專屬「Earn Your Apple Watch」方案，打造全方位健康運動生態圈。圖／摘自永豐銀行活動官網

疫情時期，「健康」成為全民關注的重要議題，而想要持之以恆維持運動習慣，穿戴式裝置更是現代人不可或缺的重要幫手。為鼓勵消費者健康運動，永豐銀行即日起與蘋果、燦坤2大品牌推出永豐SPORT卡友專屬「Earn Your Apple Watch」方案，打造全方位健康運動生態圈。永豐銀行表示，永豐SPORT卡綁定Apple Pay於燦坤3C全台實體門市購買Apple Watch，享信用卡UP分期24期0利率，首年12期僅須支付購表金額30%；完成SPORT卡指定任務享消費回饋最高8%豐點，以及豐點放大折抵1.2倍優惠，等於1豐點最多折抵1.2元，越消費省越多。

永豐銀行表示，永豐SPORT卡友只要下載且註冊「汗水不白流」App並上傳運動數據，刷卡一般消費就能享豐點回饋，每月運動消耗達7,000卡路里並於指定通路消費，回饋最高可獲8%豐點。以SPORT卡友綁定Apple Pay在燦坤3C全台實體門市購買市價8,400元的Apple Watch SE表款為例，前12期每月僅需支付210元並享豐點放大折抵優惠，卡路里消耗數據上傳達標，且每月刷SPORT卡在指定通路消費達2,188元，即可全額折抵UP分期款項210元，輕鬆賺回Apple Watch。1月31日前，SPORT卡友搶先參加「Earn Your Apple Watch」方案購買Apple Watch再享2%現折專屬優惠；透過燦坤的舊換新回收服務，Apple Watch最高還可折抵8,300元。

永豐銀行即日起與蘋果、燦坤2大品牌推出永豐SPORT卡友專屬「Earn Your Apple Watch」方案，打造全方位健康運動生態圈。圖／燦坤提供
永豐銀行即日起與蘋果、燦坤2大品牌推出永豐SPORT卡友專屬「Earn Your Apple Watch」方案，打造全方位健康運動生態圈。圖／燦坤提供
永豐SPORT卡友只要完成指定任務，即可享高額回饋折抵，等於無痛入手Apple Watch。圖／摘自永豐銀行活動官網
永豐SPORT卡友只要完成指定任務，即可享高額回饋折抵，等於無痛入手Apple Watch。圖／摘自永豐銀行活動官網
Apple Watch提供多樣化體能訓練類型，包括「太極」和「皮拉提斯」等，幫助使用者鍛鍊活動身心。圖／蘋果提供
Apple Watch提供多樣化體能訓練類型，包括「太極」和「皮拉提斯」等，幫助使用者鍛鍊活動身心。圖／蘋果提供

健康運 卡路里 3C Apple Watch

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