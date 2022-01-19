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陳柏霖只要負責帥就好！主理潮牌聯名款plain-me線下獨賣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
潮牌ANOWHEREMAN負責人陳柏霖詮釋PLANWN聯名系列。圖／plain-me提供
潮牌ANOWHEREMAN負責人陳柏霖詮釋PLANWN聯名系列。圖／plain-me提供

由男星陳柏霖擔任負責人的潮牌ANOWHEREMAN和設計師品牌Plateau Studio首次合作，推出「PLANWN」聯名系列，並選定知名選貨店plain-me當作實體銷售通路。聊到對聯名系列想法，陳柏霖也提到「（設計師）他們的想法比我好太多了，我很喜歡他們的概念」，說明了他只要負責帥氣現身即可。

陳柏霖在聯名系列上市活動時透露，與Plateau Studio的負責人本來就是好友，才會有了這次合作。而且他本來就欣賞Plateau Studio對於服裝用料的講究，所以請自家設計師把這項特色融入，成為了他口中的「不會太正式，又不會太隨便」的調性。系列之中，陳柏霖最喜歡的是以毛呢為面料，且帶有刺繡裝飾的西裝外套，還自嘲說「因為我年紀比較大一點，可以符合工作能穿、休閒也能穿」，有著多種搭配可能。

潮牌ANOWHEREMAN負責人陳柏霖詮釋PLANWN聯名系列。圖／plain-me提供
潮牌ANOWHEREMAN負責人陳柏霖詮釋PLANWN聯名系列。圖／plain-me提供

PLANWN聯名系列，凸顯雙品牌風格碰撞，版型剪裁可見到ANOWHEREMAN慣用的Oversized寬鬆輪廓，而單品上的刺繡配色與圖樣的靈感，則來自Pleteau Studio負責人兼設計師Jerry的生活中小物。 這系列除了有陳柏霖詮釋的刺繡裝飾西裝外套，還提供了寬鬆版型的襯衫，經典連帽上衣、長袖T恤以及棒球帽與圍巾配件，易於搭配。從1月20日起在雙品牌官網銷售，還選了plain-me當作唯一實體販賣通路，讓消費者可以親自感受素材的差異。

潮牌ANOWHEREMAN負責人陳柏霖詮釋PLANWN聯名系列。圖／plain-me提供
潮牌ANOWHEREMAN負責人陳柏霖詮釋PLANWN聯名系列。圖／plain-me提供

潮牌ANOWHEREMAN負責人陳柏霖詮釋PLANWN聯名系列。圖／plain-me提供
潮牌ANOWHEREMAN負責人陳柏霖詮釋PLANWN聯名系列。圖／plain-me提供

潮牌ANOWHEREMAN負責人陳柏霖詮釋PLANWN聯名系列。圖／plain-me提供
潮牌ANOWHEREMAN負責人陳柏霖詮釋PLANWN聯名系列。圖／plain-me提供

PLANWN聯名系列圍巾1,800元。圖／plain-me提供
PLANWN聯名系列圍巾1,800元。圖／plain-me提供

PLANWN聯名系列連帽上衣4,200元。圖／plain-me提供
PLANWN聯名系列連帽上衣4,200元。圖／plain-me提供

PLANWN聯名系列連帽上衣4,200元。圖／plain-me提供
PLANWN聯名系列連帽上衣4,200元。圖／plain-me提供

PLANWN聯名系列棒球帽1,600元。圖／plain-me提供
PLANWN聯名系列棒球帽1,600元。圖／plain-me提供

PLANWN聯名系列刺繡西裝8,800元。圖／plain-me提供
PLANWN聯名系列刺繡西裝8,800元。圖／plain-me提供

PLANWN聯名系列T恤1,600元。圖／plain-me提供
PLANWN聯名系列T恤1,600元。圖／plain-me提供

PLANWN聯名系列襯衫5,800元。圖／plain-me提供
PLANWN聯名系列襯衫5,800元。圖／plain-me提供

PLANWN聯名系列襯衫5,800元。圖／plain-me提供
PLANWN聯名系列襯衫5,800元。圖／plain-me提供

品牌 西裝 陳柏霖

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