500盤／只有3天！台菜教母黃婉玲限量年菜微風南山快閃

在首屆「500盤」獲得2個盤子肯定的台菜教母黃婉玲，過去在網路快閃販售老台菜都是秒殺，為了讓更多饕客能夠細品老台菜精華，度過一個「豐盛台味年」，黃婉玲今年首度北上，以限量、現貨販售方式，推出「傳奇限量版年菜」，即日起於微風南山B1超市進行3天快閃。

這次的「傳奇限量版年菜」，除了包括多道阿舍宴的部分菜餚，如「鹽醃肉」、「花開富貴甜湯」、「菜尾湯」、「八寶丸」等，也包括在「500盤」中獲得評審盤子的「金醬肉」與「花生粽」。

「500盤」評審詹宏志吃過幾次黃婉玲的阿舍宴，但只吃過一次「金醬肉」，就精彩地讓他難忘。「金醬肉」雖然外表樸素，但其實一點也不普通。

黃婉玲表示，肉塊肥瘦層疊近七層，一頭豬大約只能取出一至兩塊，而且不是任何人都有能力取出這塊完整肉質，必須靠經驗老道的屠解師傅精準下刀取肉，因而珍稀異常。

「製作時運用古法特釀醬油與酒小火慢煨，使得肉質散發出獨特的酒香與醬味，肉質也特別滑嫩細緻，瘦肉嬌嫩、肥肉不膩，就像黃金一般經過完美淬煉，才能將肉質的完美呈現，佐以獨特絕美香氣，堪稱絕品大作。」

另一道「花生粽」，也令「500盤」評審張聰盛讚「好厲害」。其實張聰不愛吃糯米和花生，但黃婉玲的花生粽收服了他。張聰說：「我相信同樣的食材給100個人，都不可能做出這樣的味道，最關鍵的還是技法。」

被暱稱為「台式火腿」的「鹽醃肉」，是台南人最為津津樂道的「嫁妝菜」。黃婉玲指出，一整塊豬腿庫必須先巧妙剔骨，然後經過人工不斷的用手使勁搓揉50分鐘以上，搓揉過程中加入鹽與天然香料，原本白皙的豬肉經過長時間搓揉按摩後，逐漸成為血氣充足、硬挺；而後用棉繩與紗布將整塊腳庫肉綁綑後，於低溫環境中自然熟成，最後放進蒸籠用大火蒸，是一道費盡手工、巧思的經典老菜色。