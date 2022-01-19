禾餘麥酒酸「農藝女孩」塔綠班慘遭出征 創辦人發聲明道歉：我錯了

由於中國去年宣佈暫停進口包含台灣釋迦、蓮霧及鳳梨等農產品，近日傳出政府機構欲讓國營事業認購。臉書專頁「農藝女孩看世界」於昨日發文討論此事但被禾餘麥酒創辦人陳相全留言「塔綠斑（班）無誤，無辱農藝專業」，因而引發一波禾餘麥酒的炎上風波。

禾餘麥酒創辦人陳相全昨日於原貼文留言，「您應該就是塔綠斑（班）吧。知道了…果然綠色就是愛國的顏色。」「農藝女孩看世界」臉書專頁先幽默回應，「釋迦確實是綠色啦」，隨即再度留言「促銷農產品為什麼要被罵塔綠斑」，並截圖二度發文表示，「一樣是台大農藝系出來創的品牌，我們一直也都很挺禾餘麥酒，講到本土雜糧啤酒，我們第一個都推薦朋友買禾餘。可以請禾餘麥酒的公關解釋一下，為什麼我們幫農民發聲幫忙推廣農產品，也要被罵塔綠斑（班）？難道啤酒也有分顏色嗎？所以禾餘麥酒不做塔綠斑（班）的生意嗎？」

禾餘麥酒在短期內湧入大量負評，不少網路使用者留言表示，「食品歸食品，政治歸政治，不應該牽涉到政治。」、「都身為台灣人在台灣創業，實在不應該分什麼顏色」，但也有使用者單純「補血」，給予五星評價，目前禾餘賣酒的google map上評價已掉至1.4星。

在事發近一日後，禾餘麥酒創辦人終於在臉書回應，以692字長文回應。文中先表明即為「農藝女孩看世界」貼文中帳號Robert Chen本人，並表示「我不應該對農藝女孩使用攻擊性、嘲諷性的負面詞語。我的用語是徹徹底底的錯誤。很對不起，讓大家對我們失望了。」陳相全並自嘲是「農業酸民」，並解釋他在學校所學與創業後的實踐，讓他認知「單純由政府採購解決農產品過剩問題，對台灣農業的健全發展其實沒有幫助。這也是我會自己投入雜糧復耕，開始創業的重要原因。」

他並嘗試解釋先前發文的語境，「讓我難過的不是國營事業是否被迫購買。而是我們的農政單位依然只會老調重彈。今年可以替釋迦農推銷。那麼明年？後年呢？若不能永續，農民長期的商機與市場又在哪裡？」並表示「在台灣農業這條上，應當是沒有黨派之分的。我昨天的言行所造成的撕裂，與我們希望大家一起為台灣農業努力的心意是完全相悖的，我很難過，也很懊悔，也為我一時衝動的行為感到十分內疚。未來，我會深自檢討，不再有類似的錯誤發言。」最後則向農藝女孩與公眾道歉，「最後，再次向農藝女孩、向大家道歉，對不起，我真的錯了。」

然而網路使用者對於該則貼文多數不領情，貼文超過1,300則按讚數中有800則為憤怒符號。有網友表示「真心話，不該道歉。支持你，作自己。反正我是不會再碰你們家產品」、「左思右想，我還是買立陶宛啤酒好了」、「你知道有多少台派把你當自己人在支持嗎？我們會推薦在地的禾餘，你也曾在民進黨的場合做銷售，怎麼一轉眼我們通通變成 #塔綠班 了」。

全文如下： 大家好，我是禾餘的創辦人陳相全。 也就是昨天大家在 農藝女孩看世界 看到的Robert Chen， 這裏我想要對農藝女孩以及許多網友表達我的歉意。 我不應該對農藝女孩使用攻擊性、嘲諷性的負面詞語。 我的用語是徹徹底底的錯誤。很對不起，讓大家對我們失望了。 長期以來我就是一個農業酸民，我在學校的所學及創業後的實踐，讓我認知到單純由政府採購解決農產品過剩問題，對台灣農業的健全發展其實沒有幫助。這也是我會自己投入雜糧復耕，開始創業的重要原因。 但很遺憾，過去數十年的政府，無分黨派，大都採這種做法。而這次處理釋迦問題的方式，我也並不認同。 以國人最熟悉的水稻為例，保價收購所造成的國庫虧損已不是新聞；遇有產量過剩的水果蔬菜，請國軍弟兄姊妹協助去化，相信大家也很熟悉。在這些政策下，農民確實可以減少損失。但這些做法一再重複，不禁讓人覺得農業主政機關是否缺乏規劃。如果生產過剩都要請國營事業、國軍弟兄姊妹處理，那農業的主政機關是否應該改為經濟部跟國防部呢？ 現在鳳梨釋迦遭遇對岸的打壓當然必須協助，但讓我難過的不是國營事業是否被迫購買。而是我們的農政單位依然只會老調重彈。今年可以替釋迦農推銷。那麼明年？後年呢？若不能永續，農民長期的商機與市場又在哪裡？ 這是昨天當下我回文的心境，但我的情緒性發言，是絕對錯誤的。我要再次向農藝女孩以及許多曾經關心我們的朋友及夥伴表達歉意。真的很抱歉。 在台灣農業這條上，應當是沒有黨派之分的。我昨天的言行所造成的撕裂，與我們希望大家一起為台灣農業努力的心意是完全相悖的，我很難過，也很懊悔，也為我一時衝動的行為感到十分內疚。未來，我會深自檢討，不再有類似的錯誤發言。 誠心感謝願意看到這裡的朋友。謝謝你願意聽我說這些。也希望大家透過這次機會，能更關心台灣農業長期發展的問題。 最後，再次向農藝女孩、向大家道歉，對不起，我真的錯了。

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