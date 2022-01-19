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香檳金太甜美！TUDOR皇家腕表 奢華迎春0熱量
隨著農曆新年將至，象徵富裕、幸運的金色總成為年節期間的主流色彩。屬於勞力士集團旗下的帝舵（TUDOR）推薦了兩款TUDOR Royal系列香檳金色自動腕表，分別以28、41毫米的兩種尺寸，讓造型沾染微醺喜氣、新年開運。
兩款帝舵皇家（TUDOR Royal）系列表款，其坑紋外圈的磨光飾面與坑紋切割相互間隔，令人聯想到與同集團品牌勞力士的「三角坑紋」，頗有設計上的異曲同工之妙。「一體成型」式的表殼搭配了五節式的間隔鏈節，其中外側鏈節及中間鏈節則以磨砂效果處理。散發香檳金澤的18K黃金像是春風般「拂」上了表款的面盤、表圈、表冠等不同細節，高雅怡人。
28毫米的款式並採用2671型自動上鍊機芯、並具備半瞬跳日期顯示，訂價10萬5,000元，而41毫米的款式則採用2834型自動上鍊機芯、並可同時顯示星期及日曆，訂價則為11萬元，兩者並都具有五年全球保固，無需登記、且可轉讓。
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