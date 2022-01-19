吳映潔「虎年送禮正官庄三金攻略」邀粉絲送好禮顧健康

台灣年節伴手禮的市場產值高達400億元，其中又以農曆春節送禮為大宗，送禮如何送得巧又好，儼然成了一門新學問。曾在韓國出道的百變天后Gemma吳映潔（鬼鬼）也到正官庄全國電子櫃位站台，分享「虎年送禮三金攻略」，推薦粉絲過年必備裡外都兼顧的正官庄年節禮，從美妍好氣色的經典紅金、蔘鹿雙補珍稀黑金、到加入靈芝子實體的吉祥黃金，各式產品線完整照顧全家老小。

扶原中醫診所總院長郭大維也特別推薦其中的黑金「正官庄天鹿御方精華飲」，內含珍稀6年根高麗蔘地蔘、紐西蘭SAT特A級鹿茸尖端約2~2.5%的極珍貴臘片、靈芝子實體及葡萄糖胺，可達全方位滋補強身綜效。郭大維指出，「最重要是即撕即飲的食用便利性，體貼忙碌現代人能夠隨時隨身做補充，不必加溫就能輕鬆養生，保護力帶著走！」

正官庄「虎年送禮三金攻略」，包含正官庄補氣補力的明星商品「高麗蔘精EVERYTIME系列」、以及女性紅潤氣色好幫手「GoodBASE系列」，賦予「紅金」美意；另外「天鹿御方精華飲」有鹿茸、珍稀臘片、靈芝子實體、6年根高麗蔘地蔘，屬於市面上極珍稀的「黑金」；而保留完整頂級良蔘精華並結合珍貴靈芝子實體的「高麗蔘萃取液良蔘」，則屬寓意吉祥的「黃金」。藝人吳映潔興奮表示，「正官庄真的是送禮自用兩相宜。以前我在韓國錄影就常常看到工作人員、演員們拿來交朋友、互換口味，吃正官庄在韓國儼然已成為全民習慣了！」

坊間常有人拿各式營養食品到診所問「這可以吃嗎？」「這適合嗎？」郭大維院長建議，首先應先看成份來源，例如是否有農藥殘留、二氧化硫與重金屬等含量是否合格，有無ISO認證、國家級驗證等。「黑金」中的鹿茸是俗稱的「寶中之寶」，而正官庄挑選的鹿茸產地來自紐西蘭國家級管理機構，嚴選紐西蘭SAT特A等級鹿茸，從養鹿到採摘過程都有條碼可循，其取頂級的鹿茸尖端臘片維持行動能量、養生補氣，能為健康有效打底；「紅金」系列主打的6年根高麗蔘，經「2年養土、6年栽培」含30多種人蔘皂苷，能補氣補力提升保護力。寓意吉祥的「黃金」則保有完整6年根高麗蔘良蔘精華並結合珍稀的靈芝子實體，如家傳熬煮的煎蔘精華是調節生理機能、促進新陳代謝的代表，正官庄「三金」可稱是最完美的保健組合。

新春活動期間，「天鹿御方精華飲」30入上市享85折優惠價6,120元；推薦還有2020年全球熱銷超過1,300萬包，同時也是亞洲男神李敏鎬最愛的「高麗蔘精EVERYTIME PLUS」優惠價2,888元；獨家萃取含6年根高麗蔘良蔘精華「高麗蔘萃取液良蔘」優惠價4,800元；以及千元上下、快充能量、提升保護力的親民款禮盒「樂活蔘之禮」、「真澄蔘之禮」。

即日起至2/7，正官庄會員於門市及官方購物網消費滿1,000元即可獲一次抽獎機會，可將智慧連網電視、5G智慧手機等好禮帶回家；即日起至2/7滿額贈再加碼，凡下單即送2022年正官庄限量紅包袋。首次到正官庄門市購物可獲得「新蔘限定好禮」，內含正官庄明星商品及200元購物金。