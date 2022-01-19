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台灣限定！忍與第一神拳聯名威士忌第三彈 只有999瓶
創下開賣三分鐘於7-Eleven ibon預購銷售一空的「忍（SHINOBU）」與《第一神拳》聯名威士忌酒款，在新年開春之際，繼續推出第三彈聯名酒款——「日本羽量級冠軍爭奪戰一步VS千堂」，單瓶建議售價1,990元。
本次聯名酒款設計採自《第一神拳》名場景，幕之內一步及千堂武士，爭奪日本羽量級冠軍之役。這兩位同屬力量型的拳擊手，在此場冠軍爭奪戰中，互不留情的互相痛擊纏鬥爭奪腰帶，運用輪轉位移、羚羊拳等不斷找出空隙反擊，一步終於在第七回合以鉤拳將千堂擊倒，成為羽量級新一代的拳王。
第三彈聯名酒款「日本羽量級冠軍爭奪戰一步VS千堂」（單瓶建議售價1,990元），將與「忍（SHINOBU）」調和威士忌（單瓶建議售價990元）成套組方式，即日起於7-Eleven ibon預購，原價2,980元，優惠價2,880元。
此外，2月5日將正式於刻之酒藏的台北、台南、高雄百貨專櫃，於中午12點開賣。凡購買「忍（SHINOBU）」威士忌系列任一款，即可以加購方式購買「忍（SHINOBU）」與《第一神拳》聯名款「日本羽量級冠軍爭奪戰一步VS 千堂」一瓶，刻之酒藏更將加碼贈送《第一神拳》聯名的威士忌品飲杯一只（市價299元)。活動詳情請鎖定刻之酒藏Facebook粉絲專頁。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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