為補班日打氣！OKmart現煮莊園級咖啡同品項買2送2

漢斯季默是當今影壇最具影響力的作曲家，更是電影圈公認的「好萊塢御用配樂大師」，經典作品如「獅子王」、「神鬼奇航」、「神鬼戰士」、「達文西密碼」等，都令看過電影的影迷為當中的旋律深深著迷。近期更以電影「沙丘」三度奪得「金球獎最佳原創配樂」殊榮。而由漢斯季默親自策畫的「漢斯季默：好萊塢王者之音」演出也將於今年四月首度來台。凝聚大師三十年豐富的配樂經歷，演出將完整還原「神鬼戰士」、「神鬼奇航」、「獅子王」等多部神片熱門配樂，並且挑選各部經典電影中最重要、最具有意義的畫面呈現。本次台北場更邀請多位原版配樂卡司來台獻技，史無前例的黃金組合更被譽為今年最有看頭的一場演出！

2022-01-19 15:23