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為補班日打氣！OKmart現煮莊園級咖啡同品項買2送2

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmart自1月20日至1月22日補班日推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠。圖／OKmart提供
OKmart自1月20日至1月22日補班日推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠。圖／OKmart提供

本周六（1月22日）為春節連假補班日，根據OKmart門市資料顯示，早餐麵包、現煮咖啡、季節飲品是補班日上班族最常購買的商品，預計可帶動整體銷售近2成。

OKmart門市自1月20日至1月22日補班日推出大獲好評的大甲芋頭麵包「芋頭肉鬆麵包」、「芋頭流沙麵包」搭配中杯莊園級拿鐵組合優惠價59元，同一期間OKCAFE也加碼推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠，陪伴大眾度過補班日。

1月20日至1月22日OKmart也推出中杯「歐維氏－醇濃可可飲」同品項第2杯半價的優惠活動，中杯「歐維氏－醇濃可可飲」中杯使用百分百純天然可可粉，與牛奶以完美比例混合，濃醇奶香搭上馥郁可可，口感香濃滑順，初入口有濃厚的奶香味，中後段則帶出可可的堅果味。

OKmart自1月20日至1月22日補班日推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠。圖／OKmart提供
OKmart自1月20日至1月22日補班日推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠。圖／OKmart提供
OKmart自1月20日至1月22日補班日推出「芋頭肉鬆麵包」、「芋頭流沙麵包」搭配中杯莊園級拿鐵組合優惠價59元。圖／OKmart提供
OKmart自1月20日至1月22日補班日推出「芋頭肉鬆麵包」、「芋頭流沙麵包」搭配中杯莊園級拿鐵組合優惠價59元。圖／OKmart提供
1月20日至1月22日OKmart推出中杯「歐維氏－醇濃可可飲」同品項第2杯半價。圖／OKmart提供
1月20日至1月22日OKmart推出中杯「歐維氏－醇濃可可飲」同品項第2杯半價。圖／OKmart提供

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