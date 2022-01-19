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390吃龍蝦、抽5千！爭鮮7款新春餐 小資也能輕鬆吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
定食8推出「極上龍蝦天婦羅」，每份390元。圖／爭鮮提供
定食8推出「極上龍蝦天婦羅」，每份390元。圖／爭鮮提供

農曆新年即將到來，爭鮮集結旗下爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、爭鮮gogo、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮等品牌，各推出新春限定豪華組合，並享有早鳥預購優惠，還有刮刮卡卡抽獎活動，有機會獲得5,000元禮券

「爭鮮迴轉壽司」、「SUSHiPLUS」選用鮑魚、烏魚子、干貝、鮭魚親子等食材，推出經濟實惠大宴組，共有10款、35貫壽司，原價780元，特價680元。即日起至1月23日預購即贈鮮魚味噌湯2碗；1月24日至2月2日販售期間，加購扇貝茶碗蒸可享4個100元的優惠價。「爭鮮gogo」外帶門市今年推出2款華麗小資系列，包括「干貝烏魚子特盛15貫」（350元）、「海鰻鮮貝宴」（150元），1月25日至2月15日販售期間購買任一年節餐盒，加購花蛤味噌湯優惠價25元（原價35元）。

「MAGiC TOUCH点爭鮮」推出3款新組合，包括「金彩有魚」（720元）、「龍蝦鮮饗」（499元）、「刺身4品」（280元），可依用餐人數或喜好自由挑選，購買1+1組合還另享有優惠價。1月24日起內用消費滿千送刮刮卡，共有4萬個獎項，中獎率百分之百。「定食8」自1月27日至2月28日推出期間限定高級單品「極上龍蝦天婦羅」讓民眾可以用親民價格品嚐到龍蝦彈牙鮮甜的滋味，每份390元。1月31日至2月6日期間，單筆消費滿500元即送刮刮卡，有機會獲得5,000元超值禮券。

MAGiC TOUCH点爭鮮所推出的「金彩有魚」，每份720元。圖／爭鮮提供
MAGiC TOUCH点爭鮮所推出的「金彩有魚」，每份720元。圖／爭鮮提供
吃得到鮑魚、烏魚子、干貝、鮭魚親子等食材的「經濟實惠大宴組」，特價680元。圖／爭鮮提供
吃得到鮑魚、烏魚子、干貝、鮭魚親子等食材的「經濟實惠大宴組」，特價680元。圖／爭鮮提供
MAGiC TOUCH点爭鮮推出3款新組合，其中「龍蝦鮮饗」每份499元。圖／爭鮮提供
MAGiC TOUCH点爭鮮推出3款新組合，其中「龍蝦鮮饗」每份499元。圖／爭鮮提供

爭鮮 壽司 禮券

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