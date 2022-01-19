390吃龍蝦、抽5千！爭鮮7款新春餐 小資也能輕鬆吃

農曆新年即將到來，爭鮮集結旗下爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、爭鮮gogo、定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮等品牌，各推出新春限定豪華組合，並享有早鳥預購優惠，還有刮刮卡卡抽獎活動，有機會獲得5,000元禮券。

「爭鮮迴轉壽司」、「SUSHiPLUS」選用鮑魚、烏魚子、干貝、鮭魚親子等食材，推出經濟實惠大宴組，共有10款、35貫壽司，原價780元，特價680元。即日起至1月23日預購即贈鮮魚味噌湯2碗；1月24日至2月2日販售期間，加購扇貝茶碗蒸可享4個100元的優惠價。「爭鮮gogo」外帶門市今年推出2款華麗小資系列，包括「干貝烏魚子特盛15貫」（350元）、「海鰻鮮貝宴」（150元），1月25日至2月15日販售期間購買任一年節餐盒，加購花蛤味噌湯優惠價25元（原價35元）。